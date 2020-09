Cultura Tempio: Bookolica inaugura con "Emergenti"

Sabato 5 settembre la terza edizione di Bookolica , in piazza Faber a Tempio, prevede un programma fitto di eventi per tutti i gusti: performance musicali e letture, dialoghi e presentazioni, per una giornata lunga e intensa che, dal mattino alla sera, si propone di creare occasioni di confronto e dibattito, narrazioni adatte ad un pubblico ricco e variegato. La terza giornata del festival sarà inaugurata alle 11:30 con “Emergenti”: Domenica Azzena presenterà i libri delle scrittrici Daniela Piras e Zaira Zingone, accompagnate dai loro due musicisti. Daniela è scrittrice e pubblicista laureata in Scienze della Comunicazione e Giornalismo. A Bookolica 2020 presenterà “Un Modo Semplice”, romanzo edito da Talos Edizioni, con l'accompagnamento musicale di Daniele Ricciu al sax tenore.



Zaira è cantante jazz da sempre impegnata nella musica, nella danza e nella scrittura. È scrittrice e cantautrice nel progetto AlmaCanta assieme a Graziano Solinas. Il suo libro di esordio come scrittrice di poesie e brevi racconti, "Andai nei Boschi", è uscito nel 2020 con Catartica Edizioni. Nel pomeriggio, alle 18:30, il pubblico potrà immergersi nel mondo del cinema con il dialogo tra Jonny Costantino, scrittore e cineasta, e Francesco Cattaneo, professore associato presso l’Università di Bologna, dove insegna Estetica e Filosofia e teoria delle arti. L’incontro sarà dedicato alla figura di Werner Herzog, cineasta, pensatore e tra i più noti riferimenti del nuovo cinema tedesco. Nella stessa giornata Bookolica inaugura per la prima volta la sezione dedicata al giornalismo d’inchiesta: Diego Gandolfo presenterà alle 21.30 in dialogo con il giornalista Pablo Sole il libro “I Signori delle città: la prima inchiesta completa sul potere e i segreti delle fondazioni bancarie”, edito da Ponte alle Grazie e scritto con Alessandro di Nunzio.



È la prima inchiesta incentrata sul potere e i segreti delle fondazioni bancarie italiane. Dal cinema, al giornalismo, fino alla musica narrata con gli occhi della fotografia: l’artista sloveno, Ziga Koritnik, il più importante fotografo di musica jazz al mondo, illustrerà il suo libro “Cloud Arrangers” (Pega 2019) e insieme a Jonny Costantino ripercorrerà le avventure e gli incontri indimenticabili del suo viaggio artistico, durante il quale ha immortalato Peter Brötzmann, Joe McPhee e Mats Gustafsson. La narrazione verbale avverrà di pari passo con quella visuale: durante il dialogo tra i due le immagini realizzate dallo stesso Ziga scorreranno sullo schermo, offrendo uno sguardo immediato su racconti di vita e di musica. A continuare la narrazione, alle ore 23:30 il concerto live "Free Jazz" del gruppo "We Now" feat il bassista Gianluca Accogli.



Il trio We Now è composto dall'eclettico chitarrista Salvatore Delogu, il sax tenore Daniele Ricciu ed il policromo batterista Antonio Baldinu. Il Trio si muove ai confini del cosiddetto Jazz d’avanguardia che attinge a svariati universi sonori, per dar forma ad uno scintillante gioco di ritmi e armonie. Gianluca Accogli, classe 1995, ha iniziato il suo percorso musicale a 8 anni con lo studio del pianoforte ma verso i 13 anni si innamora del basso elettrico grazie all'ascolto della musica Punk. Tutti gli eventi della manifestazione sono gratuiti e trasmessi in diretta streaming sul sito www.bookolica.it e sui canali social. Il programma completo è disponibile al seguente link: https://www.bookolica.it/programma/