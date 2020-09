La Sardegna museo aperto verso l'Unesco

Ecco il programma .Interventi: "La componente scientifica del procedimento", Giovanni Ugas e Angela Antona, archeologi ; "Il riconoscimento Unesco nel Modello di Sviluppo della Sardegna", Umberto Ticca ; “La mozione in Consiglio Regionale", Roberto Deriu ;- "Il coinvolgimento dei sindaci e delle amministrazioni locali", Lucia Tidu ; Giovanni Antonio Satta, sindaco di Budduso ; Francesco Mura, sindaco di Nughedu Santa Vittoria ;- Antonio Quartu, vicesindaco di Armungia. “L’importanza della partecipazione popolare al procedimento", Pierluigi Montalbano, scrittore Conclusioni: Antonello Gregorini, rete Nurnet

E' il tema che oggi venerdì, sotto forma di webinar, verrà trattato nel corso del primo incontro pubblico di introduzione al progetto. Il Comitato promotore, costituito ad hoc per sostenere l’iniziativa che già vede la partecipazione, tra gli altri, della politica, dei Comuni, del mondo dell’imprenditoria, della cultura e della Scienza. Parteciperanno il professor/archeologo Giovanni Ugas e l’archeologa Angela Antona; alcuni dei duecento sindaci aderenti al progetto e dei promotori della mozione in consiglio regionale. L’incontro online sarà visibile su Facebook venerdì 4 settembre alle ore 10,00 nella pagina INSULARITÀ IN COSTITUZIONE.