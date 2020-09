Florinas in Giallo: in piazza del Popolo "Il morso della vipera"

Nel volume, Fabio Isman, giornalista (per anni inviato del “Messaggero”) e scrittore, ripercorre quasi mezzo secolo di storia ”noir” italiana e di intrecci tra politica e poteri occulti, e traccia una mappa topografica che si snoda dalla bomba di piazza Fontana a Milano nel 1969 a piazza della Loggia a Brescia, dalla stazione di Bologna a via Fani a Roma e alla base di Gladio ad Alghero. “La mezzaluna di sabbia. Le ultime indagini di Gori Misticò” (Bompiani) racconta una nuova avventura del maresciallo del titolo, che dopo anni di servizio al Nord è tornato nel paesino calabrese di Telesforo Jonico. È anziano, malato, non ha più voglia di lottare, ma non riesce a dire di no quando un giovane brigadiere chiede il suo aiuto per risolvere un omicidio.





Fausto Vitaliano, ne parla alle 20 con Emiliano Di Nolfo. La serata prosegue con “Il cinema secondo Hitchcock” (20.45), l’omaggio quotidiano che quest’anno il festival dedica al grande maestro del cinema scomparso quarant’anni fa, e si chiude al Parco comunale di Florinas (alle 21.15) con il reading musicale “ Il giallo e il buio”, a cura dell'Ensemble Laborintus . Sul palco, Maria Antonietta Azzu, Angelo Vargiu e Simone Sassu. Testi di Speranza Serra. Nel rispetto delle norme anti-Covid, i posti saranno limitati e assegnati all'arrivo.

Suspense e ironia sono gli ingredienti del libro che apre la terza giornata di Florinas in Giallo. Venerdì alle 18.30, in piazza del Popolo, l’autrice Alice Basso ne parla al pubblico insieme a Lidia Arru. Scrittrice, traduttrice dall’inglese, cantante, chitarrista e sassofonista, Alice Basso ha esordito nella narrativa nel 2015, creando il personaggi di Vani Sarca, una ghostwriter appassionata di gialli che si trova spesso a collaborare con la polizia. Protagonista del nuovo romanzo è invece Anita, una dattilografa, che, agli albori del fascismo, dovrà dimostrare la vera natura di un presunto eroe di guerra. Alle 19.15 il festival accende i riflettori sui alcuni dei tanti misteri italiani irrisolti. Fabio Isman e Pasquale Chessa conversano con Elias Vacca del libro di Isman “Andare per l'Italia degli intrighi” (Il Mulino).