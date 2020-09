L’Unione dei comuni del Coros ospita il tour di “Mamme Fuori Mercato”

Il tema “donne, maternità e lavoro” è infatti affrontato organizzando un ciclo di eventi che prevede la proiezione del film quale strumento atto a coinvolgere attivamente il pubblico di ogni età, ordine e grado e di un talk di approfondimento. “Il film-spiega la regista Pj Gambioli è una storia toccante che emoziona il pubblico. Spesso capita che nel riaccendere le luci di sala incontriamo occhi lucidi. E’ questo il potere del Cinema. E’ un mezzo che avvicina le persone e suscita immedesimazione ed empatia: terreno fertile e punto di partenza per un confronto di idee e opinioni” . Dopo il film il progetto lascia spazio ad un talk, un tuffo nella realtà dove è possibile scambiare opinioni, esperienze personali, punti di vista. Ad ogni tappa presenzieranno esempi territoriali di imprenditoria femminile.





Libere professioniste, imprenditrici, giovani laureate,mamme ma non solo, donne che hanno scelto di lavorare oppure di dedicarsi in primo luogo alla famiglia. Donne impegnate nell’associazionismo e nel volontariato ma anche partecipanti attive alla vita politica. Con l’avvocato Natalia Deplano si parlerà di codice civile e di pari opportunità, di conciliazione e di welfare aziendale. Con la rete dei centri antiviolenza si farà il punto della situazione territoriale. Sarà un momento di preziosa formazione-informazione che mira a fornire strumenti utili al pubblico in sala ma anche analizzare il tema a livello locale con le amministrazioni ospitanti. “ Quest’anno- sottolinea il presidente del Coros Carlo Sotgiu- abbiamo voluto completare il tour dell’evento in tutti i paesi dell’Unione, poiché riteniamo che la parità di genere e la maternità in ambito lavorativo siano tematiche che necessitano approfondimento e riflessione.





Lo faremo compatibilmente con le disposizioni anti covid, rispettando le normative vigenti e assicurando il distanziamento sociale durante le proieizioni.” Il film & meeting “Mamme fuori mercato” è un progetto itinerante, sostenuto dalla Fondazione Banco di Sardegna, patrocinato dall’assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sardegna e promosso dall’associazione culturale Janas. Le tappe previste nel Coros: il 13 settembre a Putifigari (h.18.30 – Auditorium Comunale), il 15 settembre a Usini (h.18.00 - Auditorium Comunale), il 16 settembre a Codrongianos (h. 18.00 - Aula Consiliare), il 17 settembre a Muros (h.18.30 - Sala Consiliare), il 18 settembre a Cargeghe (h.18.30 - Centro di Aggregazione Sociale), il 20 settembre a Ossi (h.19.00 – Sala S. Giovanni Battista). Si terrà un evento anche a Palazzo della Provincia nella Sala Angioy il 19 settembre alle ore 11 00.

