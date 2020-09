Alghero: fine settimana con la Poesia a Strappo - Costellazioni al Manoscritto

Le poesie verranno esposte e strappate in via Pascoli fronte libreria il Manoscritto il 4 e 5 Settembre il titolo di questa edizione è COSTELLAZIONI ma come sempre il tema è libero L'inaugurazione avverrà alle ore 17 venerdì 4 Settembre in via Pascoli fronte libreria il Manoscritto. La rassegna proseguirà tutta la giornata di sabato 5 Settembre e dalle ore 18 inizierà una lettura non stop a microfono aperto, i testi devono essere recapitati in libreria entro venerdì mattina.

Nasce o Rinasce la nona edizione della Poesia a strappo Alghero, grazie ad Anna Borghi poetessa e curatrice della rassegna, alla libreria Il Manoscritto che fece da ostetrica quando nacque per poi donargli lo spazio vitale e vista rinascere in questa nona edizione. L'evento ritorna grazie alla collaborazione del Comune di Alghero, assessorato alla Cultura.