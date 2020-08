Posada: domenica 6 settembre "Il mondo di Antonio Gramsci"

La Pro Loco Posada, in collaborazione con l'Associazione Culturale "Dialoghi con l'Autore", l'Associazione Culturale "Lumeras" e s'Ufìtziu Limba Sarda dell'Unione dei Comuni del Montalbo presenta: "Il mondo di Antonio Gramsci " di Sandro Dessì e Viviana Faedda.

Dialogherà con l'Autore Giuseppe Dalu. L'evento si svolgerà il 6 settembre alle 21,30 in piazza Berlinguer a Posada.

Dopo il successo del primo Volume (2017), presentato in numerose città italiane e prontamente ristampato, il presente lavoro dal titolo “Da Caporetto a Vienna” ripartendo da Torino, dove ci eravamo lasciati, ci accompagnerà tra brevi parentesi in altre città italiane fuori dal Bel Paese (prima a Mosca e infine a Vienna), dove terminerà, momentaneamente, il nostro viaggio.



Traduzione in sardo: Angelo Canu Traduzione in Inglese: Myriam Cannas e Heather J.Empey La Pro Loco ricorda che l’ingresso è gratuito e che i posti sono limitati, e che nel rispetto dell’Ordinanza 16 agosto 2020 del Ministero della Salute vi è l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi a rischio.

A tal fine sarà obbligatorio presentarsi con la mascherina e tenerla indossata per tutta la durata della manifestazione stessa.



In questo secondo volume della trilogia "Il mondo di Antonio Gramsci", ed. Iskra, realizzato da Sandru Dessí e Viviana Faedda, in versione trilingue (Italiano,Sardo e Inglese) attraverso il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione, si ripercorre la straordinaria biografia di Antonio Gramsci - partendo dal quotidiano e dai luoghi che hanno contribuito a determinarne la non comune personalità, dalle piccole comunità fino alle grandi metropoli industriali - fermandosi a Torino (Primo Volume) per poi proseguire a Mosca, Vienna, Roma (Secondo Volume) e infine alla logorante vita carceraria, in giro per la penisola, fino alla morte avvenuta il 27 aprile 1937 (Terzo Volume).