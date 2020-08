Castelsardo: da martedì al via Un Isola in Rete

L'incontro si terrà nell' Archivio storico biblioteca Comunale di Castelsardo da martedì 1 a giovedì 3 settembre 2020 Info, programma e iscrizioni su www.inschibboleth.org. Incontro con gli autori :Mattia Ferraresi intervista Terry DeMio del Cincinnati Enquirer (Premio Pulitzer 2018). e a seguire Mattia Ferraresi presenta il suo libro Solitudine, Einaudi 2020. Con Mattia Ferraresi e Federico Piras. L'appuntamento è per martedì 1 settembre alle ore 19 sempre nell' Archivio storico biblioteca Comunale di Castelsardo. Mercoledì 2 settembre alle ore 19 " Incontro con gli autori " Lorenzo Castellani presenta L’ingranaggio del potere, Liberilibri 2020. Partecipano Lorenzo Castellani e Matteo Matzuzzi A seguire Roberto Vicaretti presenta il libro scritto con Romina Perni "Non c’è pace".





Crisi ed evoluzione del movimento pacifista, People 2020. Partecipano Roberto Vicaretti e Antonio Grizzuti Giovedì 3 settembre, sempre nella bibilioteca comunale di Castelsardo, alle 19, per "Incontro con l’autore" Dario Fabbri presenta il numero di Limes di settembre. Venerdì 4 settembre 2020 - ore 19, sarà la volta di Matteo Porru a presentare il suo libro Madre ombra, La Zattera 2019. Con Matteo Porru e Giuseppe Pintus e a seguire Guida all’ascolto del maestro Paolo Piana. Orfeo eroe melodrammatico. Sempre per Incontro con l'Autore sabato 5 settembre Nadia Fusini presenta il suo libro Marìa, Einaudi e a seguire Spettacolo teatrale* Era l’Allodola? con Daniele Monachella e Carlo Valle (Presenti) alle ore 22.*Lo spettacolo non sarà trasmesso, sarà possibile assistervi solo in presenza prenotando il posto a sedere. Per prenotare il posto scrivere una mail a segreteria.unisolainrete@gmail.com Il programma completo di Un’isola in rete è disponibile sul sito: www.unisolainrete.it.

Al via la X edizione del Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Un’isola in rete, che quest'anno ha come titolo: Miti antichi e contemporanei. Tutti gli appuntamenti sono visibili on line sul canale youtube InschibbolethTV È possibile partecipare dal vivo o in collegamento su zoom previa iscrizione. Di seguito gli appuntamenti della prima settimana. Scuola di giornalismo con Lorenzo Castellani, Martino Cervo, Dario Fabbri, Mattia Ferraresi, Alberto Frigerio, Antonio Grizzuti, Matteo Matzuzzi, Luca Pietro Vanoni, Roberto Vicaretti e Piero Vietti. Con la straordinaria partecipazione di Terry DeMio del Cincinnati Enquirer (Premio Pulitzer 2018) e Juan Arredondo (Vincitore World Press Photo 2018).