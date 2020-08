Festival di Entula: lunedì Milena Agus presenta il suo "Un tempo gentile"

L'appuntamento fa parte del Festival Éntula ed è organizzato in collaborazione con la libreria Mieleamaro e con il Cinema Odissea. L'ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-entula-a-cagliari-milena-agus-117962666511 Il secondo appuntamento è previsto a Silius il 6 settembre alle 18.30, all'interno del festival 3L. Il romanzo - . In un paese dell’entroterra sardo ancora intriso di antiche tradizioni arriva all’improvviso un gruppo di migranti, gli “invasori”, e da subito si rompono gli equilibri e si alzano le barriere contro i nuovi arrivati. Con la magia che sigilla ogni sua opera, attraverso la riscoperta della gentilezza che nasce dove la visione dei rapporti si ribalta, porta alla luce un’umanità dimenticata.





L'autrice - nata a Genova da genitori sardi e vive a Cagliari. Autrice di sei romanzi, Mentre dorme il pescecane (2005), Mal di pietre (2006), Ali di babbo (2008), La contessa di ricotta (2009), Sottosopra (2012) e Terre promesse tutti editi in Italia da nottetempo e tradotti in più di venti lingue, Milena Agus ha ricevuto numerosi premi letterari, tra i quali il prestigioso Premio Zerilli-Marimò a New York. Nel 2014, sempre per nottetempo, ha pubblicato con Luciana Castellina Guardati dalla mia fame.





Per fare un albero ci vuole un libro- Alla domanda “Su quale supporto leggi?” del questionario Éntula 2019, il 70% ha risposto di preferire i libri di carta. Questo ha indotto gli organizzatori a cercare un modo per attenuare l’impronta ecologica della passione, senza rinunciare ai libri di carta. Per questo, Lìberos si impegna a piantare nel 2021 un albero per ogni libro venduto durante gli eventi Éntula 2020.

Sarà la sua città, Cagliari, a ospitare la prima presentazione del nuovo romanzo di Milena Agus, atteso in libreria ad aprile e rimandato causa Covid. Pubblicato da Nottetempo, come tutti i suoi titoli, "Un tempo gentile" esplora un tema nuovo per l'autrice, quello dell'immigrazione e della ricerca di una convivenza con gli “invasori”. Milena Agus lo affronta con la delicatezza mai scontata che l'ha resa famosa in Francia prima ancora che in Italia. L'appuntamento è per il 1° settembre all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari (ore 18.30): l'introduzione sarà curata da Alessandra Menesini.