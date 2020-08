Tempio: in piazza Faber debutta Bookolica

Il 31 agosto Bookolica Kids apre il suo programma alle 9.30 in Piazza Faber con “Parole nel Bosco”, il laboratorio di scrittura creativa per i bambini dai 9 ai 12 anni a cura di Alberto Capitta. Per info e prenotazioni: 346 880 3715 Bookolica è il festival dei lettori creativi che ritorna anche quest’anno in Sardegna dal 3 al 6 settembre, nella cornice di Tempio Pausania, con uno scambio ininterrotto di esperienze fra scrittori, lettori e artisti provenienti da tutto il mondo attraverso letture, performance, musica, proiezioni e laboratori per rileggere sotto nuova luce le più recenti proposte editoriali.

Lunedì 31 agosto prende il via Bookolica Kids a Tempio Pausania, la sezione del festival Bookolica 2020 dedicata alla letteratura per l’infanzia . Bookolica Kids, alla sua I edizione, diventa occasione di formazione, gioco e divertimento per bambini ed adulti; Bookolica Kids, realizzato con il sostegno della Fondazione di Sardegna, accoglierà un nuovo pubblico, stimolando le pratiche di apprendimento attraverso un laboratorio di scrittura creativa a cura di Alberto Capitta, reading letterari ad opera di Savina Dolores Massa e presentazione di libri scritti da Giuseppina Cuccu e Antonello Cuccu.