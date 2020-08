Olmedo: "Il Cacciatore dei Corsari" in piazza Berlinguer

Storia Vagante, associazione culturale che promuove la Storia della Sardegna, con il Patrocinio del Comune di Olmedo, ritorna in una delle più suggestive piazze del paese, con la presentazione del libro "Il Cacciatore dei Corsari" di Vindice Lecis, appuntamento curato dall'assessore alla cultura Gianluca Pinna, che lo ha inserito nel programma dell'estate olmedese.

Nella lunga traversata agostana, Vindice Lecis getterà l'àncora a Olmedo giovedì 27 agosto alle ore 19:00.



Ad attenderlo per chiacchierare con lui sull'ultimo suo successo editoriale, due rappresentanti della comunità: il sindaco Toni Faedda e la presidente di Storia Vagante, Angela Simula.







Suggestive pagine del romanzo storico saranno lette dall'attore Alessandro Pala Griesche, voce narrante del film di Tore Manca " The Man of Trees" che ha inaugurato l'edizione appena conclusa del festival cinematografico "La Valigia Dell'Attore", della Maddalena.

L'appuntamento è di quelli importanti, in cui la trama della guerra di "corsa" del XV secolo, offre uno spunto importante per la storia dell'antica comunità olmedese di inserirsi in quella del grande Mediterraneo, essendo uno degli ultimi avamposti del giudicato d'Arborea che combatteva contro la roccaforte catalano-aragonese di Alghero.

Dalle 22 la serata proseguirà con la musica dei Kill Bill Live @ proposta da Roberto Isoni del Bluegrass.



Gli eventi si svolgeranno all'aperto.



Si invitano i partecipanti all'utilizzo delle mascherine e a mantenere il distanziamento interpersonale.