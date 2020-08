Alghero: domenica con la "Piccola Imperfetta" nel giardino del Museo del Corallo

Il libro è la prima pubblicazione del giovane ittirese e racconta di un mistico borgo chiamato Logora. E' la storia della quindicenne Sarah la cui vita non è per nulla facile. Allontanata dai coetanei e controllata dalla sua famiglia per via degli strani poteri che sembra possedere da quando è nata.Una storia di ribellione e fuga, di ricerca di se stessi e di un posto nel mondo. Essendo i posti limitati a causa delle misure di sicurezza per emergenza Covid-19, è preferibile la prenotazione, telefonando al numero 079/980496 o inviando un sms al numero 348/0612836.

Nuovo appuntamento della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero.Serata dedicata al fantasy . Domenica 30 agosto alle ore 20 presso il Giardino del Museo del Corallo in via XX settembre con il giovane autore Daniele Murgia sarà presentato il libro "Piccola Imperfetta" edito recentemente dalla casa editrice Dialoghi. L'autore converserà con Giuseppe Ruiu, curatore degli eventi culturali e fumettistici del prossimo grande evento sassarese di settembre alla sua prima edizione Ichnocomix.