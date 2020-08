Alghero: le "Poesies alguereses" di Maria Chessa Lai

La mestra Maria Chessa Lai, gallurese di nascita ma algherese di elezione, è una delle voci più rappresentative della poesia contemporanea in catalano di Alghero. Alla serata, moderata dall’editore, interverrà Pasquale Chessa, la prof. Luigina Cano; le letture saranno a cura di Vittoria Anna Perotto (per la versione in catalano di Alghero) e di Alessandro Pala Griesche (per la versione italiana). La serata sarà impreziosita anche dagli interventi musicali al pianoforte del Maestro Riccardo Pinna.





Oltre al volume in libreria, Edicions de l’Alguer prevede a breve l’uscita della versione bilingue Algherese-Inglese del volume curato da Gavin Brelstaff che leggerà in anteprima alcuni versi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Obra Cultural de l’Alguer, gode del patrocinio della Diputació di Barcellona, del Parco naturale di Porto Conte e dell'Area marina protetta Capo Caccia–Isola Piana e della Fondazione Alghero. A causa delle disposizioni anti-Covid chi volesse partecipare alla presentazione del libro deve obbligatoriamente registrarsi, onde evitare code ed assembramenti durante le procedure previste, andando nel sito internet http://www.edla.it/activitats ed essere munito di mascherina.

Mercoledì 26 agosto, alle ore 20.15, nella centralissima cornice del giardino del Museo del Corallo di Alghero sarà presentata la silloge poetica “Poesies alguereses” della poetessa algherese Maria Chessa Lai. La raccolta di versi in catalano di Alghero, con a fronte le versioni in italiano della stessa autrice, è stata pubblicata in questi giorni per i tipi di Edicions de l’Alguer e contiene, oltre a una sezione di poesie già edite, i “Fulls retrobats”, le poesie inedite rinvenute nelle carte della poetessa venuta a mancare nel 2012.