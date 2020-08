Tempio: torna Bookolica

Il team di Bookolica annuncia così la sua terza edizione dal 3 al 6 settembre 2020 nella suggestiva cornice di Tempio Pausania in Sardegna.



BOOKOLICA è il festival letterario dedicato ai lettori creativi: uno scambio ininterrotto di esperienze fra scrittori, lettori e artisti attraverso letture, performance, musica e laboratori per rileggere sotto nuova luce le più recenti proposte editoriali: “Abbiamo deciso fosse indispensabile - dicono a Bookolica - fare tutto il possibile, e farlo in presenza.



Riteniamo un dovere e diritto, sia per noi come organizzatori che per voi come pubblico e sostenitori del festival, portare avanti questo progetto seppur in un momento delicato come questo.





Siamo al lavoro per sostenere, attraverso la cultura, la comunità e il territorio, voci necessarie, oggi imprescindibili.



Esserci per creare un immaginario di possibilità, raccontare storie, incontrarci, leggere, rileggere.



Vediamo la crisi come possibilità per reinventarsi e sperimentare.

Adotteremo tutte le misure e direttive per tutelare la sicurezza di tutti”.