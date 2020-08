Cultura Santa Maria La Palma: al via il Festival dall'altra parte del mare

L'evento organizzato dall’Associazione Itinerandia, in collaborazione con la Libreria Cyrano e con il sostegno della Regione, delle Amministrazioni comunali di Alghero e Putifigari e della Fondazione Alghero. Come consuetudine il festival prende il via con un momento dedicato al territorio di Alghero e alla sua storia. Oggi alle 21,00 nel cortile del centro di aggregazione sociale di Santa Maria La Palma (Piazza Olbia) l'Associazione Impengo rurale, attraverso le voci di Sergio Melis, Claudia Bellodi e Antonio Alisa racconteranno la nascita della borgata e la sua storia. L'Associazione Impegno rurale, presieduta da Sergio Melis, anima la vita sociale e culturale della borgata dal 1983 e si è costituita in associazione nel 1994.