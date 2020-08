Alghero : l'ideologia di Pino Piras sul valore della lingua materna

“La llengua pròpia és la riquesa més gran que pugui tendre l’home; després ve la salut i la bellesa.”

Così scrive Pino Piras nelle sue Memòries e del cantautore algherese Pino Piras e della sua ideologia lingüística si parlerà martedì 18 agosto 2020, alle ore 20.15, al giardino del Museo del Corallo di Alghero, alla presentazione del primo numero del 2020 dei “Quaderns de l’Alguer” intitolato “No vull canvis de vocàbols!”, a cura di Xavier Brotons, coeditato dall’Obra Cultural e da Edicions de l’Alguer.





“Per què Pino Piras ha triat l’alguerés com a llengua d’expressió no solament de les sues cançons, sinó de la major part de la sua obra literària: poesies, comèdies, autobiografia, aforismes, reflexions diverses, apunts?...”

Il fatto più importante della produzione artística e letteraria di Pino Piras è praticamente tutta in algherese e il lavoro di Xavier Brotons indaga le cause che hanno spinto Pino Piras a usare la sua lingua materna per creare le sue opere e, allo stesso tempo, l’ideologia che sta dietro a questa sua decisione: infatti lui era fortemente convinto del valore e del significato speciale che ha la lingua materna.







A parlarne saranno lo stesso autore del libro Xavier Brotons; Carlo Sechi, direttore dell’Obra Cultural; Francesco Ballone, direttore dell’Escola de alguerès “Pasqual Scanu”; Salvatore Izza, editore.



La serata vedrà la partecipazione straordinaria di Daniela Mulas e Franco Cano.

L’iniziativa gode del patrocinio della Diputació di Barcellona, del Parco naturale di Porto Conte e della A.M.P: Capo Caccia – Isola Piana; del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.







A causa delle disposizioni anti-Covid coloro che volessero partecipare alla presentazione del libro, devono obbligatoriamente registrarsi onde evitare code e assembramenti durante le procedure previste per assistere agli atti pubblici entrando nel sito:http://www.edla.it/activitats o lasciando un messaggio al numero +39 079 097 6870 (anche WhatsApp).