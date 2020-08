I Miti antichi e contemporanei di "Un'Isola In Rete 2020"

Un'Isola In Rete è organizzato dal Centro di ricerche filosofiche, letterarie e scienze umane di Sassari e collaborano alla sua realizzazione oltre 40 partner, tra questi in particolare i comuni di Castelsardo e Sennori. I principali sostenitori sono la Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport) e la Fondazione di Sardegna. I protagonisti sono i libri, sia di carta che digitali, per diverse età e di diversi generi, presentati attraverso incontri con l’autore, talk show, rappresentazioni teatrali e concerti. Si tratterà di un decennale particolare, segnato dalla diffusione del Covid-19.





Al fine di tutelare la salute degli ospiti e del pubblico, l'organizzazione ha deciso di dare la possibilità a tutti di partecipare e intervenire sia in presenza (rispettando le direttive di distanziamento) che on line. Tutti gli eventi del festival, sia quelli nei quali l'ospite è presente, sia quelli nei quali l'ospite interviene in collegamento, saranno dunque realizzati nelle sedi indicate dal programma, in collegamento sulla piattaforma zoom e trasmessi in diretta su youtube sul canale InschibbolethTV. Gli accessi nelle diverse sedi saranno limitati, perciò se si desidera assistere dal vivo è preferibile prenotare il proprio posto. Per gli appuntamenti che si svolgono al chiuso sarà necessario indossare la mascherina e all'ingresso si provvederà a controllare la temperatura.

Al via, dal 1 settembre, la X edizione del Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Un’isola in rete, che quest'anno avrà come titolo: Miti antichi e contemporanei. Il Festival si compone di oltre 50 appuntamenti, che si svolgeranno quotidianamente dal 1 settembre al 1 ottobre 2020. Le sedi principali saranno l’Archivio storico e biblioteca comunale di Castelsardo e la biblioteca comunale di Sennori e di Sassari. Due appuntamenti si realizzeranno al di fuori dell’isola: ad Ajaccio, in Corsica, in collaborazione con il festival Racines de Ciel.