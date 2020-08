Porto Torres: Beethoven in Basilica con il Trio Praxodia

Nelle su composizioni di Adagio e Allegro per trio, i tempi veloci si impongono per la loro potenza, mentre gli adagi si distinguono per il loro poetico e contenuto lirismo, magistralmente interpretato dal trio Praxodia. Nella forma sonata, i musicisti abbandonano il minuetto e lo sostituiscono con un robusto scherzo, ritmicamente incisivo. Un’evoluzione stilistica raccolta dal gruppo capace di rispettare la poetica musicale del compositore tedesco. Nel finale le musiche del genio italiano Rota, il compositore poliedrico divenuto celebre per le sue colonne sonore di tanti film famosi come “Il Padrino” e “Il padrino parte seconda”, per il quale vinse l’Oscar della musica.





I pezzi per orchestre e trio di Rota, scritti con la stessa ironia che contraddistinguono le sue prime creazioni, fanno parte del repertorio del concerto che va in scena domani nella chiesa millenaria, uno degli eventi organizzato dall’Associazione Musicando Insieme e inseriti nel ricco cartellone della XV° manifestazione Musica & Natura edizione 2020. L’iniziativa che si concluderà sabato 15 agosto con il concerto di Ferragosto sta riscuotendo un enorme successo di pubblico e di critica. La stagione concertistica si svolge grazie al contributo della Regione Sardegna, Camera di Commercio “Saludu e Trigu”, Fondazione di Sardegna e Ep Fiume Santo.

Il clarinetto di Silvia Puggioni, il violoncello di Emilio Arnaldo Pischedda e il pianoforte di Claudio Sanna: una fusione di strumenti per un concerto di musica da camera nel suggestivo teatro della basilica di San Gavino. Il Trio Praxodia presenta , martedì 11 agosto alle 21.30, un repertorio di musica classica con i capolavori dei grandi compositori dell’Settecento e del Novecento. Una musica carica di energia come quella di Beethoven, soluzioni inedite e in contrasto con le passioni umane.