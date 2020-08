Alghero: dalla "Stanza sonora" il mattuttino di Mauro Uselli diventa un Trio

Prosegue la fortunata rassegna della “Stanza sonora” ideata e realizzata dal maestro Mauro Uselli, che questa domenica, come negli altri appuntamenti concertistici, accoglierà il suo pubblico nella villa antistante gli archi del molo, nel centro storico di Alghero.



Cresce l’attenzione per questi inediti incontri musicali e cresce l’ affezione del pubblico che da più di un mese segue il maestro nelle sue performance artistiche.



Si rivela dunque vincente l’idea di aprire il giorno di festa domenicale con la musica classica dei grandi autori che accompagna il risveglio della città del corallo.







Un live mattutino in filodiffusione che se da un lato usa la musica classica come veicolo di risveglio in armonia, dall’altra utilizza i virtuosismi tecnici dell’artista per agganciare le numerose estrosità dell’animo umano.



La “Stanza Sonora” non è proprio un luogo fisico quanto un esperimento, un concetto intimo legato alla bellezza della musica che si sintonizza con le corde dell’animo umano.

Dopo il successo del concerto del 3 agosto, dove sono stati applauditi in duo il maestro Uselli insieme al pianista Riccardo Pinna, è la volta di altri due ospiti d’eccezione.



Un trio inaspettato: Uselli aprirà il concerto per poi dare spazio a Brando Barbieri, noto concertista milanese con alle spalle una carriera incredibile fatta di live in tutta Italia e nel mondo, e all’algherese Antonio Francesco Daga, l’”Uomo delle voci”, così denominato da Uselli, in grado di governare con la voce qualsiasi suono e renderlo musica.







Mentre Barbieri segue il filone del classicismo del maestro proponendo musiche di Isaac Albéniz e Ludwing Van Beethoven, Daga inizia una contaminazione che oltre a proporre composizioni istantanee con il solo utilizzo della voce, costruisce una vera e propria armonia vocale con accordi e fraseggi che abbracciano tute le correnti musicali e proiettano l’ascoltatore in un viaggio ancestrale in totale sintonia con il contesto urbano e naturale.

In chiusura il duetto tanto atteso.



Il maestro Uselli sarà accompagnato dalla voce di Daga in un percorso musicale sperimentale frutto di studio, contaminazioni e improvvisazione.



Negli ultimi due appuntamenti live della Stanza Sonora, il pubblico sarà allietato da gradite soprese, ma come tali, saranno avvolte dal mistero e non verranno svelate se non a ridosso dell’evento.



Il concerto di questa domenica 9 agosto, inizierà alle 8 30 e l’ingresso è libero.