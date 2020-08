Paola Zannoner ospite delle anteprime dl festival "Dall'altra parte del mare"

Paola Zannoner: esperta di letteratura, è una delle più importanti scrittrici italiane per ragazzi. I suoi libri, tradotti in diversi Paesi, hanno ricevuto numerosi premi, tra i quali il Bancarellino, il premio Cento e il premio Strega per Ragazzi e Ragazze con il romanzo "L’ultimo faro". Il Libro: Stratford-upon-Avon, 1585. È una notte scura, carica di nuvole, quella in cui un giovane attore scompare nel nulla alla fine di uno spettacolo. Si sentono ancora gli applausi e le urla del pubblico, quando il ragazzo viene incappucciato e trascinato via da un manipolo di uomini neri come corvi. Si tratta di William Shakespeare. La testa piena di sogni, il cuore pieno di passione, Will ha poco più di vent’anni quando guadagna una notevole fama con le sue commedie, attirando su di sé le attenzioni sbagliate.





Quelle di Lord Walsingham, capo delle spie di Sua Maestà Elisabetta I. È proprio Lord Walsingham, con l’aiuto dell’affascinante e misteriosa Lady Anne, ad assoldare Will tra gli informatori della Regina. Will si trova così catapultato nella grande, caotica, multiforme Londra e impiegato nella compagnia teatrale di James Burbage. La sua vera missione, però, non è sul palco: è tra i vicoli bui, nelle taverne affollate. Sarà gli occhi e le orecchie di Elisabetta, un uomo al servizio del regno. Quello che Will ancora non sa è che, da quel momento in poi, il suo destino sarà legato a doppio filo a quello della Regina. Per sempre.

Oggi, Giovedì 6 agosto ancora un appuntamento con le anteprime di "Dall'altra parte del mare", il Festival organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero e il sostegno e il patrocinio di: Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero, Comune di Putifigari, e Fondazione Alghero. Protagonista della serata sarà Paola Zannoner che alle 21,00 incontrerà i lettori in Piazza Boyl a Putifigari per presentare, accompagnata da Raffaee Sari, Il Bardo e la Regina, il suo nuovo romanzo storico sul giovane William Shakespeare. Uno straordinario affresco storico, un romanzo di intrigo, mistero e amore dalla penna di un’autrice pluripremiata e vincitrice del Premio Strega.