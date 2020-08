Alghero: “Fame. Un dialogo con Papa Fracesco” il terzo appuntamento della Libreria Il Labirinto Mondadori

La fame nel mondo, quella che entra nella cronaca dei media ciclicamente e che altrettanto periodicamente passa in secondo piano sarà esaminata in una attenta conversazione tra l’autore e giornalista Rai Garrucciu e il Vescovo della Diocesi Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. L’appuntamento è per venerdì 7 agosto alle ore 20 nel giardino della chiesa della Mercede. Durante il suo dialogo sul tema, Papa Francesco ha detto all’autore «Vede, il pericolo è che a poco a poco diventiamo immuni alle tragedie degli altri e le consideriamo come qualcosa di naturale: sono così tante le immagini che ci raggiungono, che noi vediamo il dolore ma non lo tocchiamo, sentiamo il pianto ma non lo consoliamo, vediamo la sete ma non la saziamo.





E, mentre cambiano le notizie, il dolore e la fame e la sete non cambiano, rimangono». Questo è ciò che bisogna cambiare, questo il senso del libro che l’autore con la forza dei dati e della narrazione cerca di fare. Per garantire il rispetto delle linee guida di gestione dell’emergenza Covid-19 la partecipazione alla presentazione è vincolata alla prenotazione. E’ possibile prenotare attraverso la pagina facebook Mondadori Bookstore Alghero, labirintoalghero@gmail.com , via Carlo Alberto 119 o via messaggio al numero 3480612836

"Fame. Un dialogo con Papa Francesco" sarà il protagonista del terzo appuntamento dell’estate proposta dalla Libreria Il Labirinto Mondadori #RIPARTIAMODAILIBRI un tema delicato, sviscerato in centinaia di volumi di ogni genere, ma che difficilmente entrano nel profondo della sofferenza come Gianni Garrucciu ha fatto nelle sue conversazioni con Papa Francesco.