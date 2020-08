Presentazione del romanzo di Marina Marras "Il prezzemolo del diavolo"

Qui Antonio trova l'amore e forma una famiglia, dando inizio a una saga familiare intensa e appassionata che nasce nell'Ottocento, negli anni dell'Unità d'Italia, e arriva fino ai primi del Novecento. La storia romanzesca di questa famiglia si intreccia così con la Storia dell'Italia, ma soprattutto con la Storia della Sardegna di quel periodo, sconvolta da una serie di drammatici eventi sociali e naturali: sommosse popolari, invasioni di cavallette, epidemie. E, sullo sfondo, la storia di un'isola più recondita, fatta di tradizioni, leggende, superstizioni. Ma se la trama è avvincente, il libro può contare anche su una solida struttura narrativa e su una sapiente caratterizzazione linguistica dei personaggi, merito dell'uso espressivo, mimetico e artistico di una scrittura letteraria disseminata di sardismi e forme regionali, che contribuiscono a connotare localmente la parlata dei personaggi.





Oltre all'autrice Marina Marras – insegnante di Materie letterarie in quiescenza e volontaria presso la biblioteca di San Michele ad Alghero – parteciperà alla serata la professoressa Marzia Caria – docente di Linguistica italiana presso l'Università LUMSA di Roma – e l'attore Alessandro Pala Griesche che leggerà alcuni passi del romanzo; la serata sarà impreziosita da interventi musicali al pianoforte del Maestro Riccardo Pinna. A causa delle disposizioni anti-COVID previste per assistere agli atti pubblici, onde evitare code e assembramenti all'ingresso del Museo, considerando che i posti a sedere sono limitati e non è consentita la presenza di ulteriori partecipanti, è indispensabile registrarsi in anticipo al seguente indirizzo web: http://www.edla.it/activitats.

Dopo il successo dello scorso sabato, la presentazione del terzo numero dei “Quaderni algheresi” – lo studio di Antonio Serra sulla visita pastorale del 1616 del vescovo Lorenzo Nieto – Edicions de l’Alguer ritorna con una nuova presentazione. Il prossimo giovedì, 6 agosto, nella ormai consueta cornice del giardino del Museo del corallo messa a disposizione dalla Fondazione Alghero, verrà presentato il romanzo d'esordio di Marina Marras “Il prezzemolo del diavolo”. Nel lavoro della professoressa Marras si snodano, tra realtà e fantasia, le vicende che prendono avvio con l'arrivo di Antonio, un giovane commerciante di tessuti toscano, in un piccolo paese della Barbagia.