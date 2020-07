Alghero: venerdì visita al Museo Archeologico

Fra gli eventi estivi promossi dalla Fondazione Alghero, una serie di appuntamenti si svolgerà anche nel museo della città. Ogni venerdì, l’archeologo Pietro Alfonso, fra i principali curatori del Museo Archeologico di Alghero e responsabile di numerosi scavi nel territorio, accompagnerà i visitatori e le visitatrici in un’esplorazione del museo alla scoperta della sua collezione e dei contesti archeologici della zona.





Le visite si svolgeranno in due turni, dalle 17:45 alle 18:45 e dalle 19:00 alle 20:00 obbligatoriamente su prenotazione, recandosi al Museo Archeologico in via Carlo Alberto 72 un quarto d’ora prima della visita.



La visita guidata è gratuita e si svolgerà per un minimo di 5 persone.

Il costo del biglietto d’ingresso al museo è di 5 € per persona, ridotto 4 €.



Per informazioni e prenotazioni, chiamare al numero:



+39 079 973 4045 (tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30).