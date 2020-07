Street Books di Dolianova: lunedì la presentazione

La passione per i libri resta, il format cambia.



E così la quinta edizione del festival Street Books di Dolianova, organizzata dall'associazione Miele Amaro il Circolo dei Lettori, si trasferisce su internet, per cinque giorni ricchi di ospiti, letteratura, arte e musica, in un vero e proprio show dal tema “Nudi e crudi” e che andrà on line ogni giorno a partire dalle 18.30, da mercoledì 22 a domenica 26 luglio.





Il festival verrà presentato nel corso di una conferenza che si terrà lunedì 20 luglio a Cagliari, a partire dalle 10.30 presso il Manamanà di piazzetta Savoia.



Alla conferenza parteciperanno il sindaco di Dolianova Ivan Piras, l’assessore comunale alla cultura Chicco Fenu, insieme al presidente e al vicepresidente dell’associazione Miele Amaro il Circolo dei Lettori, Alessio Rubiu e Livio Cara.