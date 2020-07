I nuovi orizzonti di Castelsardo

In Anglona ed in particolare a Castelsardo è attiva un’ associazione culturale “Nuovi Orizzonti per Castelsardo”, che nasce sul presupposto di dare visibilità e valore alle grandi specificità del territorio, con particolare attenzione agli aspetti culturali, storici e delle tradizioni delle comunità, inseriti nel compendio del territorio Anglonese.



Composta da 12 attivisti, il presidente è Christian Speziga, il segretario organizzativo è Antonella Carboni.







Il gruppo organizza iniziative e proposte pensate per lo sviluppo territoriale.



Una delle iniziative culturale di maggior successo è il premio Elefantino di Bronzo, che ricorda nel nome la preziosa Domus de Janas dell’Elefante situata nel territorio di Castelsardo, evento con cadenza annuale il quale si svolge nei vari comuni facenti parte dell’Anglona.

Il premio viene assegnato a tre categorie diverse:



- figura o personalità del territorio dell'Anglona si sia distinto per meriti speciali nel campo della ricerca, attraverso pubblicazioni - libri - articoli o altro che abbiano dato valore alle specificità culturali del patrimonio archeologico del territorio;



- azienda del territorio che attraverso il suo operato abbia dato valore alle specificità del territorio (agroalimentare – turistico ecc.);



- rivista o quotidiano che abbia pubblicato articoli, attinenti il tema della valorizzazione dei siti archeologici dell’Anglona.





La Commissione giudicatrice e assegnatrice dei premi è costituita dal Professore Marco Milanese e Professore Antonello Mattone del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari , Dottore Tore Patatu di Chiaramonti, Mauro Tedde di Nulvi corrispondente della Nuova Sardegna, Giuseppe Tirotto di Castelsardo, scrittore.



La prima edizione nel settembre 2015 venne organizzata nel luogo di nascita dell’associazione a Castelsardo, la seconda edizione nell’agosto 2016 a Nulvi nella splendida cornice dell’oratorio di Santa Tecla con la collaborazione del Comune di Nulvi ed in particolare dell’assessore alla cultura Elvira Decortes, la terza edizione nel giugno del 2018 nel cuore dell’Anglona a Bulzi presso la Chiesa di S.Pietro delle Immagini in collaborazione con la Coop Simbranos.





Da ricordare i premiati nelle varie edizioni: il canonico Don Francesco Tamponi di S.Maria Coghinas direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Tempio Ampurias, profondo conoscitore dell’archeologia e storia in Anglona, Gianluigi Deaddis di Sedini titolare delle Cantine Deaddis nel territorio di Bulzi e Laerru, Antonietta Denti insegnante di Sennori autrice del libro sulla diaspora degli ebrei in Anglona, Vincenzo Murgia di Chiaramonti imprenditore commerciale fondatore del Gruppo Alimentare Sardo, Mauro Maxia di Perfugas Linguista, docente dell’Università di Sassari, Gianluigi Marras di Chiaramonti archeologo, funzionario della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, la Coop casearia San Pasquale di Nulvi, il maestro coltellinaio di Castelsardo Pietro Elias.





Ulteriori iniziative organizzate dall’Associazione in collaborazione con l’Università degli studi di Sassari, con l’Ufficio dei Beni culturali Ecclesiastici della Diocesi di Tempio – Ampurias, con il già presidente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas Pieruccio Carbini, i comuni di Castelsardo, Nulvi, Martis, Bulzi, Chiaramonti, come la Conferenza su Ville, Villaggi abbandonati in Anglona; Storia della costruzione della cattedrale di Ampurias; Storia e opere del Maestro di Castelsardo pittore del 1400.







Nel giugno 2018 e 2019 è stata organizzata a Castelsardo la mostra del coltello sardo, dove 30 maestri coltellinai hanno esposto le loro pregevoli realizzazioni. Per aprile 2020 in occasione dei riti della settimana santa, in collaborazione con la professoressa Anna Maria Piredda docente del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari avevamo organizzato una conferenza sul rito della Passione di Cristo in Sardegna ed in particolare a Castelsardo, per settembre 2020 avevamo organizzato sempre in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari una conferenza sulle fortificazioni di Castel Aragonese in età moderna tra il XVI e il XVIII secolo con particolari inediti, purtroppo il lockdown ha bloccato le iniziative ha commentato il presidente Christian Speziga".







Abbiamo rinviato tutte le iniziative al 2021, compresa la quarta edizione del Premio Elefantino di Bronzo, la prossima mostra del coltello artigianale avrà carattere internazionale con la partecipazione di maestri coltellinai dalla Spagna, Francia.



A fine anno incontrerò gli amministratori dei comuni di Nulvi, Martis, Sedini, Chiaramonti , S.Maria Coghinas proprio per organizzare l’edizione del premio 2021, ha aggiunto il segretario organizzativo Antonella Carboni.