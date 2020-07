Castelsardo: da lunedì la Summer School in diretta web

La Summer School Internazionale di alta formazione filosofica di Inschibboleth giunge alla sua XII edizione, e si svolgerà in diretta web dalla Biblioteca di Castelsardo da lunedì 20 a giovedì 23 luglio 2020.



Attestatasi in questi anni come una delle più importanti scuole di filosofia nel panorama italiano ed europeo con relatori provenienti da tutto il paese e da prestigiose sedi di diverse parti del mondo, e partner di assoluto rilievo, la Summer School, non rinuncia al suo appuntamento estivo.







Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 e considerata l’incertezza sui tempi della stessa, l’associazione Inschibboleth ha deciso di svolgere l’intera XII edizione della Scuola estiva in diretta web, al fine di tutelare la salute dei relatori e del pubblico.

L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma zoom e sarà interamente trasmessa in diretta sul canale youtube InschibbolethTV.



Il tema dell’edizione 2020 sarà “L’evento e la grazia”.







Parteciperanno 15 relatori invitati, 25 relatori selezionati tramite call for papers, e oltre 100 iscritti da tutta Italia.



Oltre alle lezioni sul tema previste per il 22 e il 23 luglio, le prime due giornate saranno dedicate alla discussione di due proposte filosofiche.



La prima giornata si colloca in continuità con l’edizione precedente e riguarda il lavoro speculativo sull’Ontologia trinitaria.



La tematica trova da diversi anni il suo centro di elaborazione presso l’Istituto Universitario Sophia, nato dall’esperienza dei Focolari di Chiara Lubich e si colloca nel dialogo tra le istanze della filosofia e della teologia.



La seconda giornata sarà invece dedicata alla Nuova Teoretica, una proposta di metodo nella quale si riconoscono alcuni filosofi che da diversi anni si incontrano in occasione della scuola estiva di Castelsardo.







Il varo di questa nuova proposta fu in effetti annunciato a Castelsardo due anni fa, proprio in occasione del decennale della scuola, da Massimo Donà del San Raffaele di Milano.



Entrambe le proposte coinvolgono il gruppo di ricerca nato presso l’Università di Sassari intorno al lavoro del prof. Carmelo Meazza.

L’introduzione ai lavori sarà l’occasione per ricordare tre eminenti filosofi del panorama italiano ed internazionale che ci hanno recentemente lasciati: Remo Bodei, Giulio Giorello, Aldo Masullo ed Emanuele Severino.



A ciascuno di loro, in diverso modo e per diverse vie, sono legati i diversi docenti e gli organizzatori della scuola.





I relatori: Massimo Adinolfi, Giuseppe Cantillo, Alessandro Clemenzia, Danielle Cohen-Levinas, Piero Coda, Massimo Donà, Giuseppina De Simone, Adriano Fabris, Giulio Maspero, Carmelo Meazza, Francesco Miano, Marco Moschini, Gaetano Rametta, Rocco Ronchi, Francesco Valagussa.

La Summer School è organizzata dall’Associazione culturale Inschibboleth, Centro ricerche filosofiche letterarie scienze umane di Sassari e Sezione universitaria di Sassari della Società Filosofica Italiana.







n collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche del Dipartimento di Storia Scienze dell’uomo e della formazione dell’Università degli Studi di Sassari, Centro di ricerca di Metafisica e Filosofia delle Arti dell’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano (DIAPOREIN), Istituto universitario Sophia, Fondazione Meridies, e il Comune di Castelsardo.



Il programma completo della Summer School è visibile nella pagina web: www.inschibboleth.org