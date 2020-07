Omaggio a Tonino Guerra: scrittore per il cinema

Dal 21 luglio al 9 dicembre la Sardegna omaggia Tonino Guerra a cent'anni dalla Nascita con una rassegna dal titolo “Tonino Guerra scrittore per il cinema”, che tra incontri e proiezioni presenterà ben 21 titoli, introdotti da importanti ospiti provenienti da tutta Italia.





L’inaugurazione è prevista martedì 21 luglio alle 21 negli spazi all’aperto della casa della Cultura in Monserrato, in via Giulio Cesare 37, a partire dalla proiezione del docu-film “Santarcangelo di Romagna. Nasce un campione” del 1953, che è anche il risultato della prima sceneggiatura, scritta insieme a Elio Petri.



Il primo ciclo di appuntamenti (dal 21 luglio al 23 settembre) si terrà nello spazio all’aperto della Casa della Cultura di Monserrato, mentre la seconda parte si terrà (dal 2 ottobre al 9 dicembre) nel Teatro casa della Cultura.





L’iniziativa è organizzata dal “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Tonino Guerra” in sinergia con l’associazione Hermaea di Cagliari, il Comune di Monserrato e la Regione Autonoma della Sardegna con la collaborazione di diverse Università, Centri studi, associazioni culturali e media partners.