Mare e Miniere presenta “LUXÌA Contus de fèminas e maìa”

La tredicesima edizione di Mare e Miniere proseguirà giovedì 16 luglio alle ore 20,30 a Monserrato presso la Sede Paùli Onlus (via del Redentore, 216) con lo spettacolo “LUXÌA Contus de fèminas e maìa” con Elena Ledda, Simonetta Soro, Mauro Palmas e Silvano Lobina.







La vita quotidiana, la fatica, gli affanni, la gioia, gli amori, la straordinarietà delle nostre donne.

Intense figure femminili raccontate con indulgente ironia attraverso i racconti in lingua sarda di Maria Gabriela Ledda.



La narrazione, affidata a Elena Ledda e Simonetta Soro, dipinge, come in una tela, vicende e luoghi che catturano l’ascoltatore e lo avvolgono in una dimensione familiare, nella quale sono riconoscibili personaggi del passato e del presente, con la loro unica e universale bellezza.





Il racconto sarà sapientemente accompagnato e arricchito dai musicisti in scena.



Un lavoro scritto interamente in lingua sarda, che si propone ancora una volta di vincere la sfida della capacità della nostra lingua di essere altamente espressiva, nobile e poetica.



In conformità con le norme di sicurezza anti-Covid, per partecipare è necessario inviare richiesta all’indirizzo mareminiere@gmail.com indicando nome, cognome, recapiti telefonici e di posta elettronica.



Nella risposta di avvenuta prenotazione saranno specificati in dettaglio luogo e orari.