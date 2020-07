Torna il buonumore con la Compagnia Teatro Sassari: c'è il Festival della Farsa

Finalmente si ricomincia! Si torna a fare teatro, si torna a far ridere e sognare da un palcoscenico.



La Compagnia Teatro Sassari si rimette in moto dopo i mesi di lockdown, e finalmente, dopo il lungo e doveroso stop, può tornare ad accogliere gli appassionati in uno spazio all’aperto, adatto alle serate estive e alle necessarie cautele dovute al contenimento del Covid-19.

Il teatro sotto le stelle, allestito nel cortile della scuola media n°2 in via Francesco Cossiga, è stato organizzato per dare agli spettatori la possibilità di passare una serata rilassante, con la predisposizione di tutte le misure anti-contagio necessarie per godersi lo spettacolo senza pensieri.





La Compagnia presenta il “Festival della Farsa 2020”, quattro serate tutte da ridere spalmate tra luglio e settembre, inserite nel variegato cartellone di intrattenimento di Sassari Estate DuemilaEventi.

Si comincia subito, giovedì 16 luglio e in replica venerdì 17 alle 21,30, con la Serata Feydeau.



Due farse in un atto, due classici del grande drammaturgo francese, con la regia di Alfredo Ruscitto: “La notti chi la mamma è mortha” liberamente tratta da “La mamma buonanima della signora”, e “Il rimedio è peggiore del male”.





"La notti chi la mamma è mortha”, con Mario Lubino, Alessandra Spiga, Michelangelo Ghisu e Paolo Colorito, si fa apprezzare per la vivacità e la comicità che scaturisce dai dialoghi. Si svolge in piena notte nell'appartamento di una coppia della piccola borghesia sassarese, intenti in un acceso battibecco che costituisce la loro quotidianità.



Già il bisticcio ci offre una serie di situazioni esilaranti, quando nel bel mezzo di un estenuante tira e molla fra marito e moglie arriva inattesa la visita di un cameriere che, presentandosi come il servitore della mamma della signora, comunica la ferale notizia della morte della sua padrona.





La notizia getta nel più profondo sconforto la figlia che non sa darsi pace per l’inaspettata scomparsa della madre, che oltretutto godeva di ottima salute.



Peccato però che il servitore abbia sbagliato porta e rivolga il suo annuncio alla coppia sbagliata… Anche il secondo atto unico, “Il rimedio è peggiore del male”, con Teresa Soro, Emanuele Floris, Elisabetta Ibba, Margherita Nurra è ambientato in un interno della buona borghesia.



All’aprirsi del sipario troviamo l’avvocato Anton Angelo Farina che è deciso a lasciare la sua amante per contrarre matrimonio con un'altra giovane, ricca e di buona famiglia.



Ma non avendo il coraggio di dirglielo in faccia decide di scrivere una lettera.







Nel frattempo arriva in casa la sua nuova cameriera che si rivela una tipa rozza, volgare, inopportuna e maleducata con tutti, la quale crea scompiglio nella vita dell’avvocato maltrattando chiunque bussi alla sua porta. Venerdì 31 luglio si torna in scena con “Fuga dall’Asinara”, commedia in tre atti scritta da Mario Lubino e diretta da Alfredo Ruscitto.



Sul palco Michelangelo Ghisu, Teresa Soro, Mario Lubino, Elisabetta Ibba, Emanuele Floris, Alfredo Ruscitto, Alessandra Spiga, Pasquale Poddighe, Paolo Colorito.



Al centro della vicenda un camorrista, Felice Capone, che riesce a fuggire dalla colonia penale dell’isola dell’Asinara. Viene avvistato a Santa Teresa di Gallura mentre sta per prendere il traghetto per Bonifacio, in Corsica.



In realtà si trova al centro storico di Sassari. Irrompe in un appartamento, in Via delle Muraglie, e sequestra un’intera famiglia e tutti coloro che per qualsivoglia motivo frequentano la casa.



Equivoci, colpi di scena, scambi di persona, si susseguono con un crescendo vertiginoso, che rende quest’opera molto divertente e comica.







Gli appuntamenti del Festival della Farsa proseguiranno tra luglio e settembre.



Oggi ci limitiamo a presentare il debuto di giovedì.



Il Festival della farsa 2020 gode del patrocinio del Comune di Sassari e della Regione Autonoma Sardegna.



Per maggiore sicurezza e per evitare assembramenti, è consigliato prenotare telefonicamente o via mail i biglietti, in modo da poterli ritirare in biglietteria in tutta sicurezza, anche con qualche giorno di anticipo.

È obbligatorio l'uso della mascherina. Ingresso € 7,00.



Per informazioni e prenotazioni: telefono 079/200267 - 349/1926011 - 336/817361, e-mail teatrosassari@tiscali.i