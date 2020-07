Aperte le iscrizioni per la scuola civica di musica di Cagliari

L’offerta formativa dell’istituzione deputata alla diffusione musicale per la formazione e crescita culturale, sociale e intellettuale della cittadinanza si arricchisce di nuovi corsi individuali, integrando le attuali discipline con l’insegnamento di nuovi strumenti come il corno, il fagotto, la fisarmonica, il flauto dolce, le launeddas, l’oboe, l’organetto diatonico, la viola e gli strumenti a percussione.







Anche i corsi collettivi registrano un notevole aumento di discipline che, aggiungendosi a quelle previste, incrementeranno notevolmente l’offerta con i corsi di analisi musicale, ascolto guidato, banda musicale – orchestra di fiati e percussioni, composizione pop (songwriting), composizione, arrangiamento e orchestrazione della musica per il cinema, elementi di armonia e composizione, elementi di direzione di gruppi strumentali vocali, musica d’insieme, tromba, trombone e basso tuba e infine il corso di videoscrittura ed editoria musicale informatica.







Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il 31 luglio 2020, quelle pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione.



Per accedere all’elenco completo dei corsi, per ulteriori informazioni e per consultare la modulistica cliccare sul seguente link o consultare il sito del Comune di Cagliari.

É possibile, inoltre, rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di musica nei seguenti orari:



lun/mer/ven 15.00-19.00 - mar/giov 15.00-20.00.

-Telefono: 375 528 2076



-Indirizzo email: cuolacivicadimusica@comune.cagliari.it



- Facebook: Scuola Civica di Musica - Cagliari