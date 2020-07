Bosa Antica si presenta: lunedì il primo concerto di musica da camera

La musica classica è pronta a far risuonare i vicoli storici della città del Temo.



Domani sera, 13 luglio, prende il via ufficialmente la tredicesima edizione del Festival Internazionale di musica da camera “Bosa Antica”, tra le più importanti manifestazioni musicali di questo genere in Sardegna.







Ad aprire il festival, quest'anno in una formula light a causa del Covid-19, saranno, come di consueto, ospiti di rilievo mondiale che confermeranno Bosa la piccola capitale della musica classica al centro del Mediterraneo.



Saranno il pianista Alberto Miodini e il violinista Ivan Rabaglia dello storico Trio di Parma a inaugurare il festival domani sera alle 21 nel Chiostro del Carmelo.



Il programma è un concentrato di bellezza e armonia: verranno eseguiti la Sonatina il La minore di Schubert, la Sonata di Ravel e la Sonata n.1 op. 78 di Brahms.







Dal 13 al 20 luglio quindi, ogni sera alle 21 sarà sempre il Chiostro del Carmelo ad ospitare i sette concerti che animano il cartellone del Bosa Antica 2020.



Come detto, la formula della kermesse rivisitata al tempo del Coronavirus ha dovuto sospendere momentaneamente l’attività di alta formazione artistica in presenza, preferendo la formula digitale e garantendo così, con masterclass fruibili online, un ponte prezioso tra grandi maestri e giovani allievi in formazione provenienti da tutta europa.







La formula digital è la grande novità 2020: ogni giorno alle 12.30, collegandosi alla pagina fb del Festival, sarà possibile vivere i protagonisti e le atmosfere del Bosa Antica grazie alla trasmissione “Bosa and friends” condotta dalla giornalista Rachele Falchi con la regia di Michele Gagliani: un piccolo contenitore di quindici minuti trasmesso tutti i giorni fino al 20 luglio dalla Cantina Columbu, storica azienda bosana che da lustro al nettare per eccellenza del territorio, la Malvasia che vedrà interviste con ospiti dal vivo, contributi video e assaggi in musica.







A partire dal 14, invece, tutti i giorni alle 21 sempre collegandosi nella pagina facebook del Festival, verranno trasmessi i concerti in differita di un giorno rispetto al programma ufficiale.



Il concerto di Alberto Miodini ed Ivan Rabaglia, quindi, sarà disponibile online martedì 14 alle 21.





Per prendere parte ai concerti dal vivo è possibile prenotare il proprio posto attraverso gli uffici della Pro Loco in Corso Vittorio Emanuele 33 dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18, oppure telefonando al 3477367865.