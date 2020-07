Alghero: sabato la presentazione del libro di Anna Cinzia Paolucci (bilingue)

Anna Cinzia Paolucci ha partecipato a numerosi concorsi di poesia in lingua sarda, nella sezione dedicata all’algherese, ottenendo diversi riconoscimenti tra i quali, nel mese di settembre 2019, il primo premio alla 36^ edizione del concorso di poesia e prosa “Rafael Sari” con la poesia “Rosa d’hinvern”. Anna Cinzia Paolucci alterna la passione per la poesia con l’amore per la musica (suona il flauto traverso) e con l’attività di blogger nel quale utilizza la lingua catalana e l’italiano. A inizio serata, a dimostrazione della ricchezza mondiale della poesia, sarà letta, in diverse lingue tra le quali il sardo, la poesia del poeta catalano Josep Carner intitolata “A hora foscant”. A causa delle disposizioni anti-COVID previste per assistere agli atti pubblici, onde evitare code e assembramenti all’ingresso del Museo, chi volesse partecipare all’iniziativa deve registrarsi in anticipo al seguente indirizzo: htpp://www.edla.it/activitats o lasciare un messaggio al numero +39 079 0976870 (anche WhatsApp).





Dissabte 11 de Juliol 2020, a les h. 20.15, al cortil del Museu del Corall, carrer XX setembre n. 8, en ocasió del Dia Mundial de la Poesia, ja en programa pel dia 21 de març 2020, se tenguerà la presentació del llibre de poesia bilingüe “S’alçarà encara la lluna” de Anna Cinzia Paolucci. L’introducció siguerà a càrrec de la professora Marta Galiñanes Gallén (Universitat de Sàsser), mentres les lectures sigueran a càrrec de Alessandro Pala Griesche (italiano) e Vittoria Anna Perotto (algherese), modera l’editor, al piano Valentino Cubeddu.





L’Obra Cultural i Edicions de l’Alguer, en col·laboració amb la Fondazione Alghero, el municipi de l’Alguer, la Generalitat de Catalunya (Delegació del Govern a Itàlia), la Diputació de Barcelona i el Parc Natural de Port Comte, amb aqueixa iniciativa, tornen a reprendre un camí interrompit a causa del COVID-19 i lo fanen a la gran presentant un llibre de la escriptora Anna Cinzia Paolucci lígur de nàixita i algueresa d’adopció, que ha abraçat amb interés i passió la llengua de l’Alguer que utilitza com a base per la sua activitat literària i poètica. Anna Cinzia Paolucci ha participat, a partir del 2003, a numerosos concursos de poesia en llengua sarda, en la secció dedicada a l’alguerés, obtenint diversos reconeixements literaris, entre els quals recordem lo primer premi a la 36^ edició del concurs de poesia i prosa “Rafael Sari” amb la poesia “Rosa d’hinvern”.





Anna Cinzia alterna la passió per la poesia amb l’amor per la música (sona lo flauto través) i amb l’activitat de bloguera, en la qual utilitza les llengües catalana i italiana per fer conéixer la sua poètica als lectors: www.annacinziapaolucci.blogspot.com. A l’inici de la tardada, a demostració de la riquesa mundial de la poesia, siguerà llegida en diverses llengües, entres les quals el sard, la poesia del poeta català Josep Carner intitulada “A hora foscant”. A causa de les disposicions anti-COVID previstes per assistir als actes públics, qui vol participar a la iniciativa se té de registrar en anticipo al següent endiriç: htpp://www.edla.it/activitats o deixar un missatge al número +39 079 0976870 (també WhatsApp).

