A Porto Cervo la Summer Gallery di Deodato Arte

Dopo il successo dello scorso anno, quando Mr. Brainwaish infiammò il pubblico del Waterfront con una live performance ad alto tasso di spettacolarizzazione, l’innovativa galleria Deodato Arte torna con uno spazio raddoppiato per esporre sia all’interno che open air i capolavori dei grandi dell’arte contemporanea.







Da Banksy a Jeff Koons, da Mr. Brainswash ad Obey, da Takashi Murakami a Romero Britto, fino a Josè Molina e Mr. Savethewall, quanti decideranno di trascorrere le vacanze in Sardegna potranno ammirare e acquistare le opere dei nomi più quotati, più illustri, enigmatici, discussi e creativi della scena artistica mondiale.





La galleria Deodato Arte è inoltre lieta di presentare per la prima volta in esclusiva mondiale nella sede estiva di Porto Cervo, una collezione di capolavori di arte classica, con nomi del calibro di Tiziano, Canaletto e Tintoretto.



In collaborazione con MasterpiecesGroup, Deodato Arte impreziosisce l’estate della Costa Smeralda con opere dal valore storico-artistico inestimabile, andando a creare un ponte di congiunzione temporale tra il passato e il contemporaneo.







Altra novità della Summer Gallery 2020 è la “sfilata” di sculture titaniche, che andranno a colorare e animare l’area esterna di Deodato Arte al Waterfront, rendendo lo spazio ancora più suggestivo e di impatto a livello estetico ed emotivo.



Deodato Salafia, fondatore di Deodato.com, racconta: "Porto Cervo Waterfront 2020, detto a fine giugno 2020 mentre fervono i preparativi e soprattutto dopo i lunghissimi mesi di blocco fisico e mentale dovuto alle restrizioni, tuona come il titolo di una puntata di Star Trek.



E l'unico modo che mi viene in mente di continuare quella frase è ‘Deodato c'è’.







E così, se lo scorso anno vedevo Porto Cervo come il crocevia estivo nel Mediterraneo, quest'anno lo vedo come il punto da cui partirà tutto, dove la voglia di ripartire spiccherà il volo dal più bel posto d'Italia e del mondo.



Grazie a Smeralda Holding ed a tutti i brand che non hanno mai smesso di vedere questo progetto realizzato anche quest'anno, nonostante tutto".



Shopping nei negozi di brand di lusso, una cornice unica e la bellezza delle opere d’arte contemporanea sono gli ingredienti per trascorrere un’estate all’insegna della bellezza della natura e della forza comunicativa dell’arte contemporanea, perché come dice Mr. Brainwash: “Life is beautiful”, anche nei momenti difficili.