Giulia Comandini conduce "Giulia and Friends"

Un programma online promosso da Elet Eventi ed Unica Radio per raccontare la cultura creativa della Sardegna.

La prima puntata andrà in onda sui canali social di Unica Radio ed Elet eventi venerdì 3 luglio 2020 alle ore 15 Un format pensato come luogo di incontro e confronto su diversi temi, tra cui l’arte, punto centrale del progetto di Street Art Sardinia.







L’idea di base è intervistare ragazzi, professionisti, artisti, musicisti, ballerini, studenti, ricercatori, politici dando al pubblico role model positivi Interpretare e visionare l’arte, condividere le esperienze è il punto centrale del format "Giulia and Friends" che vuole essere da stimolo per contribuire a cambiare il nostro territorio e realtà.





Il programma prevede una intervista di una decina di minuti, in modo informale ed amichevole.



Due puntate a settimanali fruibili direttamente sul web nelle piattaforme social di Facebook e Youtube.



Saranno ospiti Alice Fanari (dottoranda ed insegnante negli USA - University of Arkansas - per parlare delle differenze tra sistema universitario americano ed italiano, opportunità all’estero e la Street Art e l’hip pop nelle università americane)



- Simone Munzittu (studendete di laurea magistrale che ci parlerà della Cina in tutte le sue diversità e della Street Art cinese così come della musica popi in Asia)



- Nour Eddine Azami (studente di laurea magistrale che ci parlerà dell’istruzione in Marocco, differenze di genere, dispersione scolastica e l’arte di strada marocchina)



- Direttore/educatori del carcere minorile di Quartucciu (non ancora confermato, Ignazia sta sistemando le ultime cose)

- Associazione Schizzo e Giorgio Casu che intervisteremo a San Gavino e tanti altri ancora.