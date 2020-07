Bosa Antica: venerdì la presentazione del Festival di musica da camera

Venerdì 3 Luglio 2020 alle ore 11, nella sala giunta del Comune di Bosa si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera "BOSA ANTICA".







Nell'occasione sarà presentato il cartellone ufficiale delle iniziative in programma dal 13 al 19 Luglio prossimi, dedicate anche quest'anno al Maestro Aldo Ciccolini.







Una formula nuova per non rinunciare al festival nonostante l'emergenza Covid-19: in programma, tra le altre cose, concerti live, contemporaneamente trasmessi in streaming.







Alla conferenza stampa saranno presenti il Sindaco Piero Casula, l'Assessore alla Cultura Alessandro Campus, l'Assessore all’Istruzione Paola Pintus, il Direttore Artistico del Festival Jana Bitti e il Presidente dell'Associazione Culturale Inter Artes, che organizza l'evento, Luca Virgilio.