Alghero: bandito il concorso "Pinuccia Ginesu Maffei"

Anche quest’anno si conferma un appuntamento importante per la nostra scuola: il Concorso letterario “Pinuccia Ginesu Maffei”, giunto alla 4ª edizione e riservato agli alunni della classe 5ª di tutte le scuole primarie di Alghero.



Lo sostiene la dirigente scolastica del Comprensivo 2, Angela Cherveddu che aggiunge: "Il concorso di poesia e narrativa in italiano e catalano è intitolato alla memoria di Pinuccia Ginesu Maffei (1914-1961), insegnante elementare algherese, poetessa e cantautrice, per l'impegno dimostrato durante la sua vita nei confronti dell'infanzia, per la capacità di valorizzare ed orientare la crescita umana e civile dei bambini e per l'amore verso la città di Alghero.







Nell'eccezionalità della situazione di quest'anno, con le scuole chiuse e le attività didattiche a distanza, si è deciso di bandire ugualmente il Concorso e proprio il giorno 23 aprile, Giornata internazionale del libro, ritenendo fosse fondamentale non interrompere questa iniziativa di alto valore ed affinché arrivasse ai ragazzi delle classi quinte un segnale di vita e di reazione alla chiusura degli abituali spazi culturali e didattici.

Anche in questo momento, soprattutto in momenti come questo, l’uso creativo della scrittura poteva rappresentare per i bambini un’opportunità eccezionale per l’espressione del sé, per la scoperta delle proprie potenzialità, perché potessero esprimere i loro pensieri e le loro emozioni, in forma di poesia e racconto, in questa occasione irripetibile della loro vita di scolari e piccoli cittadini.







L’adesione è andata oltre ogni aspettativa: sono pervenuti dalle varie scuole cittadine ben 73 elaborati, tra poesie e racconti. La giuria, composta da 5 esperti di letteratura per ragazzi, è attualmente al lavoro per selezionare le migliori opere e proclamare i vincitori.



Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà consegnato un premio, sotto forma di libri, offerti dalla libreria “Il Labirinto” di Alghero.







Alla riapertura delle scuole e ripresa delle attività didattiche, tutti i partecipanti al Concorso verranno invitati ad una cerimonia pubblica di premiazione, che si terrà presso la Scuola primaria “Maria Immacolata”, alla presenza di famiglie, autorità e docenti.

In quella occasione verranno letti i migliori elaborati, mentre gli eredi e rappresentanti della famiglia Ginesu Maffei consegneranno le pergamene di partecipazione a tutti i bambini e i premi e le targhe ai vincitori."