Sassari: "Musica al Polo" - Giovedì la presentazione

Giovedì 2 luglio, alle 10, nell' anfiteatro del Polo Tecnico "De Villa" di Sassari in via Monte Grappa 2 si terrà la conferenza di presentazione della rassegna "Musica al Polo" organizzata da otto realtà culturali del territorio per la prima volta insieme per sostenere la ripartenza delle attività musicali e di spettacolo dopo l'emergenza sanitaria.







All'incontro parteciperanno l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari Rosanna Arru e la dirigente scolastica del Polo Tecnico “Devilla” Nicoletta Puggioni.



A illustrare il cartellone di concerti, che si svolgerà dal 4 luglio al 31 agosto nell'anfiteatro, saranno il direttore del Conservatorio Canepa Mariano Meloni e i presidenti delle associazioni che gestiscono il cartellone: Antonio Puglia (Amici del Conservatorio-Orchestra Filarmonica della Sardegna), Gavino Mele (Associazione Blue Note Orchestra-Orchestra Jazz della Sardegna), Federico Tolu (Associazione Corale Luigi Canepa), Alberto Cesaraccio (Associazione Culturale Musicale Ellipsis), Nardo Moretti (Ente Musicale di Ozieri), Luca Virgilio (Associazione Culturale InterArtes) e Angelo Vargiu (Circolo Musicale Laborintus).







Gli organizzatori forniranno all'ingresso della sala il gel per igienizzare le mani. Si ricorda che è obbligatorio usare la mascherina.