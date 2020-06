Aperte le iscrizioni al Fiorenzo Serra Film Festival

Il principale concorso cinematografico europeo sull’etnografia, che quest’anno raggiunge la sua quarta edizione.



Dopo l’exploit del 2019, con oltre 800 pellicole in gara da tutto il mondo, la rassegna - che si terrà ancora a Sassari nell’autunno prossimo, in date ancora da definire - vuole consolidare l’alto livello qualitativo dei film delle passate edizioni.





Il tema scelto è quest’anno “La dimensione culturale del cibo”, un argomento che anche durante il lockdown ha potuto ispirare i registi, visto il ritorno all’ambito domestico forzato dall’emergenza sanitaria.



L’appuntamento è organizzato dal Laboratorio di Antropologia visuale “Fiorenzo Serra” della Società Umanitaria, in collaborazione con l’Università di Sassari – Dipartimento di Storia e scienze dell’uomo.





Il concorso dedicato al documentarista sassarese Fiorenzo Serra prevede la distinzione tra medio-lungometraggi (oltre i 30 minuti) e cortometraggi.



Il montepremi complessivo di ottomila euro prevede due premi per categoria: 2500 euro per il primo e 1500 per il secondo classificato tra i film più lunghi, 1000 euro per il primo e 500 per il secondo tra i corti. Come nella scorsa edizione, la categoria speciale intitolata ad Antonio Simon Mossa, cineasta e fraterno amico di Fiorenzo Serra, premierà i film in gara che non rispettano il tema indicato ma presentano qualità di grande interesse etno-antropologico.







Al miglior medio-lungometraggio andranno 1000 euro, 500 al migliore corto.



Novità di quest’anno sarà un premio speciale, il “Premio Umanitaria”, di 1000 euro, assegnato da una giuria composta dagli operatori di tutte le sedi della Società a uno dei cortometraggi in concorso.



La partecipazione è aperta a tutti, filmmaker e appassionati cineasti. Ogni autore potrà inviare più di un film, anche già edito o presentato in altri concorsi.







L’iscrizione può essere effettuata sul sito www.fiorenzoserrafilmfestival.it, compilando il modulo apposito dopo aver preso visione del bando.



La scadenza per partecipare è fissata al 31 agosto 2020, il termine ultimo di ricezione dei lavori il 7 settembre.



La giuria sarà composta da esperti di etnografia, antropologia, cinema e cultura.