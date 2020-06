Un sassarese che si sà muovere: Giacomo Serreli racconta Leonardo Marras

Lunedì 29 giugno, alle 18, a Sassari, in via IV novembre nel giardino di Villa Mimosa, sede di Confindustria Centro Nord Sardegna, sarà presentato il libro edito dalla Edes, in collaborazione con Character Sassari, “Un’intervista lunga una vita...”, ricordi, incontri ed esperienze di Leonardo Marras.





Interverranno con l’autore Giacomo Serreli, che coordinerà l’evento, Luca Foddai, che ha dialogato con Marras nel volume, e Giovanni Cocco.



Saranno osservate le disposizioni in materia sanitaria.







Il libro.



Il ritratto, originale e spontaneo, di un sassarese e “sardo a tutto tondo” che da sempre vive interconnesso con amici e colleghi, che sta nel mondo nel senso più ampio del termine.



Leonardo Marras ricostruisce in un libro-intervista eventi e incontri che hanno segnato importanti momenti della sua vita ma anche di un’intera isola.



Una terra e i suoi protagonisti, insieme ai luoghi dell’anima, la Sassari dell’infanzia e della giovinezza, poi quella della maturità. E i riti più spontanei e popolari, a cominciare dai Candelieri.







Tanti i personaggi ricordati, sardi e non.



Splendido il ritratto di Alberto Sordi, emozionanti l’udienza delle ragazze della Torres con San Giovanni Paolo II e l’incontro con Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori italiani.



E Maria Carta, la grande artista voce di un’intera regione.



Tra sport, politica, lavoro, tecnologia, iniziative culturali, passione per la musica e per il teatro.







Leonardo Marras.



Sassarese, si definisce “Sardo a tutto tondo”. Dirigente d’azienda, è stato capo del personale della Telecom a Nuoro e Sassari, responsabile delle relazioni esterne della Telecom in Sardegna, presidente e amministratore delegato di Krene S.p.A., società sarda per l’informatica, presidente dell’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari, commissario straordinario dell’Azienda di soggiorno di Sassari, presidente della Torres Calcio femminile e maschile.



Ha ideato e promosso Ichnos e Freemmos.



È attualmente presidente della Fondazione Maria Carta.