Cultura Concorso fotografico di Alas in Bolu : gli scatti entro il 6 luglio

Solu in sardu, su gruppu storicu culturale social, at ammaniadu unu cuncursu fotogaficu, pro valorizare s'arte, s'ambiente, s'archeologia e traditziones de sardigna, sunt meda sas personas chi ant coglidu su cumbidu, e sunt imbiende fotografias, bada tempus fintzas a su 6 de triulas ancora, pro las imbiare a un'amministradore de solu in sardu, o puru a s'imail de: demontismario62@gmail.com. binchede sa fotografia chi at leadu pius commentos e mi piaghede, partecipadu ca est una manera de promover sa terra nostra e de bistare umpare. https://www.facebook.com/groups/533236856695270/?ref=share