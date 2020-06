Alghero: le videoletture di Pier Luigi Alvau

Gli interessati che non dispongano di accesso a Facebook e che gradissero ricevere la video lettura via Whatsapp potranno richiederlo direttamente o attraverso altro utente. Verranno inseriti in una “broadcast” protetta, riservata e non consultabile da alcun utente, dalla quale si potrà essere depennati in qualsiasi momento. Lo stesso discorso vale per chi ha seguito fin qui l’iniziativa e che per ovvi motivi non voglia o non possa più seguirla; basterà un messaggio con la sola parola “cancella” per non ricevere più la video lettura. L’intelligenza di entrambi (richiedente e ricevente) sarà a garanzia che non avverrà alcun mutamento nei rapporti interpersonali. Grazie ancora del vostro gradimento finora dimostrato, di quanto ne dimostrerete ancora e della diffusione che avete dato all’iniziativa. È stato e continuerà ad essere per me uno sprono per proporvi testi sempre più ricercati ed ancor meglio interpretati. Buona estate a tutti in poesia (e attenti, come sempre, ai maldestri tentativi d’imitazione e ai “tarocchi”…)!

In concomitanza col primo DPCM del 9 marzo scorso – che aveva ristretto e regolamentato i rapporti sociali a seguito del Covid-19 – ho iniziato a pubblicare quotidianamente ed ininterrottamente sulla mia pagina “Facebook” e ad inviare via “Whatsapp” a numerosi conoscenti ed amici non presenti su Facebook e che hanno manifestato di gradire l’iniziativa, un ciclo di video letture poetiche tuttora in corso e che si protrarrà, quotidianamente, fino al 30 giugno. Nei prossimi mesi di luglio ed agosto il programma di video letture verrà proposto settimanalmente - sia su Facebook sia via Whatsapp -, sempre a partire dalle 17,30, nei giorni di lunedì (la scelta del giorno della settimana non è casuale!).