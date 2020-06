Il piano di Rita Marcotulli apre Mare e Miniere

A coronamento della sua lunga carriera, nel 2019 le è stata stata conferita l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella, è stata nominata membro onorario della Royal Swedish Academy ed è stata nel 2011 la prima donna ad aver vinto un David di Donatello per la miglior colonna sonora (con “Basilicata coast to coast” di Rocco Papaleo). Per questo particolare evento di Mare e Miniere, Rita Marcotulli proporrà un inedito live act con brani ispirati dalla dimensione evocativa e poetica della location in cui si svolgerà la matinée. In conformità con le norme di sicurezza anti-Covid, per partecipare è necessario inviare richiesta all’indirizzo mareminiere@gmail.com indicando nome, cognome, recapiti telefonici e di posta elettronica. Nella risposta di avvenuta prenotazione saranno specificati in dettaglio luogo e orari. La rassegna: Mare e Miniere 2020 è organizzato da Elenaleddavox con il contributo di Fondazione di Sardegna, della Regione Autonoma di Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – dei comuni coinvolti, la collaborazione di Sardinia Ferries, A.F. Motors, Italtelco, Saras, Nuova Gamma e Cemis e con la media partnership di Blogfoolk e del Giornale della Musica.

La tredicesima edizione di Mare e Miniere si aprirà domenica 28 giugno 2020 alle ore 11,00 nella splendida cornice dei Monti Nieddu a Sarroch con il concerto per piano solo di Rita Marcotulli. L’evento, in collaborazione con l’associazione Officina delle Idee, ripropone la fortunata formula di Muidas con live act che prendono vita in suggestive location, nell’ottica di valorizzare le bellezze naturali ed architettoniche della Sardegna. In questo senso, importante novità di quest’anno è la partnership con Legambiente Sardegna e Parco Gutturu Mannu. Pianista dallo stile elegante e compositrice jazz tra le più raffinate in Italia, Rita Marcotulli, nel corso della sua lunga carriera, ha messo in fila una ormai corposa discografia e numerose collaborazioni tanto con musicisti della scena jazz internazionale tra cui Peter Erskine, Michel Portal, Chet Baker, Joe Lovano, Pat Metheny, Billy Cobham, Marilyn Mazur, Enrico Rava e molti altri, quanto in ambito pop con Peppe Servillo, Noa, Massimo Ranieri, Pino Daniele, Gino Paoli e Claudio Baglioni.