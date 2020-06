Entula: appuntamento a Luglio

Tra gli altri autori sardi in cartellone ci sono Carla Fiorentino (“I tonni non nuotano in scatola”) e Milena Agus, con un romanzo ambientato nella sua Sardegna “Un tempo gentile”, dove l'arrivo di un gruppo di migranti rompe gli equilibri di un paese dell'entroterra. Davide Piras racconterà invece la leggenda vivente Gigi Riva. Verrà recuperata in autunno l'anteprima saltata con Francesco Trento, che sarà ospite del festival per parlare di “No spoiler-La mappa segreta di tutte le storie”, stuzzicante excursus scritto insieme a Leonardo Patrignani sulle regole che sovrintendono alla creazione degli eroi: da Harry Potter all'Uomo Ragno. Tra i ritorni, non poteva mancare Fabio Stassi, che presenterà “Uccido chi voglio”, che arriva in libreria proprio in questi giorni e che segna il ritorno di Vince Corso, insegnante precario che si è inventato la professione di biblioterapeuta. Così come Roberta Balestrucci, con due libri “Non è bella ma” e “Cosetta”, una riscrittura de I miserabili per i più piccini. E ancora, sono già in cartellone Roberta Corradin con “Piovono mandorle.





La prima indagine della commissaria gelata”, Diego De Silva con “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)", Silvia Bencivelli con “Le mie amiche streghe”, Igiaba Scego con “La linea del colore”, Marco Magnone con “L'Europa in viaggio. Storie di ponti e di muri” e Fabio Geda, in uscita in autunno con l'atteso sequel di "Nel mare ci sono i coccodrilli". Quest'anno più che mai Éntula si contraddistingue per la politica di collaborazione con gli altri festival: Liquida, Dall'altra parte del mare, LiberEvento, Leggendo ancora insieme, 3L, Un'isola in rete, Tuttestorie, LEI sono i festival partner di questa ottava edizione. Dopo aver cancellato gli incontri programmati in primavera, riprenderà alla riapertura di settembre anche Vietato ai maggiori, il progetto di costruzione di comunità intorno ai libri dedicato ai giovani e realizzato in collaborazione con le scuole medie superiori della Sardegna.

La formula del festival diffuso nel territorio si è rivelata efficace. Lo diventa maggiormente in questo periodo di distanze imposte e di cauta uscita dall'isolamento del lockdown. Ecco perché il Festival Éntula parte di slancio dopo lo stop imposto dal coronavirus. Da luglio inizieranno gli appuntamenti nei vari centri dell'isola, secondo la filosofia del festival letterario diffuso con la Sardegna, ideato dall'associazione culturale Lìberos con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Tante occasioni per parlare di libri, per discutere con gli autori di argomenti vari, per riprendere a incontrarsi di persona. Éntula rappresenta anche un valore aggiunto per i centri che ospitano gli incontri con gli autori, perché arricchisce un'offerta culturale (destinata anche ai turisti) purtroppo ridotta dalle norme anti Covid-19, che hanno fatto saltare diversi eventi. In attesa del programma definitivo che verrà presentato tra qualche settimana, ecco alcune anticipazioni sui nomi.