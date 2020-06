"S'iscattu prus galanu": concorso fotografico del gruppo Solu in Sardu

Il gruppo social culturale storico Solu in Sardu, nato nel 2011 per il solo scopo di promuovere e valorizzare la lingua sarda, la storia, le arti e tradizioni, un gruppo che si avvia a superare i 21 mila membri sardi, sparsi in tutto il mondo.







Periodicamente promuove dei concorsi culturali, di scritti di poesia, vinto da Tonino Musinu, l'ultimo concluso da poco, un concorso di canto in lingua sarda, intitolato "canto pro sa terra mia" vinto da Salvatore Deriu, accompagnato a fisarmonica da Antonello Salis.





Ora, visto l'inizio dell'estate, si riparte con un nuovo concorso dedicato alla fotografia, un concorso nato per valorizzare i nostri mari della Sardegna, ma anche i tantissimi siti archeologici, il nostro ambiente selvaggio e unico, le nostre città, i nostri fiori e colori.





Il concorso s'intitola "s'iscattu prus galanu": il 6 luglio é il termine ultimo per spedire la fotografia a uno degli amministratori del gruppo che sono: Marieddu De Montis, Giovanni Pischedda, Rosa Corongiu, Caterina Sanna, Gina Fancellu.





Un'avviso importante: tutte le fotografie devono essere accompagnate da uno scritto, che ne descriva bene il luogo, e ciò che si è fotografato.

Invitiamo a partecipare in tanti, perché altro modo per creare arte cultura, e cosa altrettanto importante, creare tanta congregazione sociale.