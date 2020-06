Simon Mossa e il franchismo: Marcel Farinelli sulla Revista de l'Alguer

Dopo la Laurea conseguita presso l’Università di Firenze, e il Dottorato presso l’Università Pompeu Fabra di Barcellona, ha lavorato come ricercatore nella Pompeu Fabra e, successivamente, presso l’Università della Corsica, Pasquale Paoli. Interessato ai nazionalismi, alla costruzione dello stato-nazione e agli studi insulari, ha pubblicato diversi libri e articoli in catalano, italiano, inglese e spagnolo su Alghero, sui nazionalismi in Sardegna e in Corsica e sulle relazioni tra queste due isole. Nel 2018 ha ottenuto la Borsa di Studio Països Catalans dell’IEC, con un progetto di ricerca sulla figura di Antoni Simon Mossa. L’Òmnium Cultural de l’Alguer ricorda che chi volesse collaborare con la Revista de l’Alguer o volesse ulteriori informazioni può scrivere a: alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com.





Amb un estudi a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa escomença la col·laboració del jove estudiós alguerés Marcel A. Farinelli amb la Revista de l’Alguer. “Antoni Simon Mossa i la comunitat catalanoparlant de l’Alguer durant el franquisme”, és una publicació inèdita que Marcel A. Farinelli ha realitzat analitzant los documents posats a disposició dels hereus Simon, oltres que fent un treball de recerca en diversos arxius. Per aqueix important treball a Farinelli és estada assenyada la Borsa d’Estudi Països Catalans, de l’Institut d’Estudis Catalans (2018). Marcel A. Farinelli és un recercador, històric i traductor alguerés que viu a Barcelona del 2006.





Després de la Laurea a la Universitat de Firenze i el Doctorat a la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat com a recercador en la mateixa Pompeu Fabra de Barcelona i, successivament, a la Universitat de Còrsega Pasquale Paoli. Interessat als nacionalismes, a la construcció de l’estat-nació i els estudis insulars, ha publicat diversos treballs en català, italià, inglés i castellà a damunt de l’Alguer, dels nacionalismes en Sardenya i en Còrsega i a damunt de les relacions entre aqueixes dues ísoles. Al 2018 ha guanyat la Borsa d’Estudi dels Països Catalans de l’IEC, amb un projecte de recerca a damunt de la figura de Antoni Simon Mossa. L’Òmnium Cultural de l’Alguer arrecorda que qui volguessi col·laborar amb la Revista de l’Alguer o volguessi ulteriors informacions pot escriure a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com

Con uno studio sulla figura di Antoni Simon Mossa inizia la collaborazione del giovane studioso algherese Marcel A. Farinelli con la Revista de l’Alguer. “Antoni Simon Mossa i la comunitat catalanoparlant de l’Alguer durant el franquisme”, è una pubblicazione inedita che Marcel A. Farinelli ha realizzato analizzando i documenti messi a disposizione dagli eredi Simon, oltrechè svolgendo un accurato lavoro di ricerca in diversi archivi. Per questo importante lavoro a Farinelli è stata assegnata la Borsa di Studio Països Catalans, dell’Institut d’Estudis Catalans (2018). Marcel A. Farinelli è un ricercatore, storico e traduttore algherese che vive a Barcellona dal 2006.