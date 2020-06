Cultura Alghero: l'Umanitaria presenta "La scogliera dei desideri"

Prosegue Alghero Città del Cinema, il format interamente online ispirato dall’esperienza degli itinerari cineturistici, felicemente sperimentati nell’ultima edizione di Cinema delle Terre del Mare. Festival itinerante per cinefili in movimento. Nei prossimi appuntamenti, i cineracconti esplorano una delle pagine più importanti, ma anche più glamour, della storia d’amore tra Alghero e il cinema. È quasi l’alba degli anni ’70 e la città è meta di piccole e grandi distribuzioni internazionali, compresa Hollywood. Tra tutti i personaggi che si avvicendano in questi anni spiccano Liz Taylor e Richard Burton, giunti ad Alghero per girare “La scogliera dei desideri” di Joseph Losey. Un’avventura leggendaria! L'iniziativa si svolge in contemporanea anche sul profilo Facebook e Instagram del Cinema delle Terre e del Mare.