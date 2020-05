Online la Revista de l'Alguer - In digitale i libri di Rafael Caria

A maggio dello scorso anno, l’Òmnium Cultural de l’Alguer ha vinto la Convocatòria Oberta 2019 della FundacióPuntCat, l’entità privata catalana, senza scopo di lucro, titolare del dominio internet “.cat”.







L’Associazione algherese ha partecipato al concorso con un progetto che prevedeva la realizzazione di un sito internet, a tema culturale, in algherese.

Il progetto è risultato uno degli 8 progetti selezionati e sovvenzionati scelti dalla commissione esaminatrice tra 111 progetti presentati.



Ora, a distanza di un anno, l’Òmnium Cultural de l’Alguer, con una punta di orgoglio, presenta publicamente, anche se solo virtualmente, questo nuovo sito internet, auspicando che possa essere un importante strumento di divulgazione internazionale e di buon livello culturale in lingua algherese.







La presentazione pubblica ufficiale, ad Alghero, alla presenza dei responsabili della FundacióPuntCat, era stata programmata per il 15 maggio del 2020.

Però, a causa dell’emergenza sanitaria che, come si sa, ha bloccato tutte le attività, comprese quelle culturali, non è stato possibile farla.







Il sito internet Revista de l’Alguer è già online, e lo potete visitare all’indirizzo www.omniumalguer.cat, e nasce per promuovere e divulgare, in tutti gli ambiti, tramite internet, la lingua e la cultura catalana, soprattutto di Alghero.







La Revista si divide in due macrosezioni.



Una sezione è dedicata alla pubblicazione, in formato digitale di tutti i libri di Rafael Caria: dalla traduzione del libro di Eduard Toda “l’Alguer, un Poble català d’Itàlia”, fino agli studi di Toponomastica del territorio di Alghero, agli studi di linguistica; per maggior completezza è diponibile anche il link che reindirizza al sito internet dell’Institut d’Estudis Catalans, in cui sono presenti i dieci volumi della Revista de l’Alguer diretta da Rafael Caria. Nell’altra macrosezione, suddivisa in aree tematiche ( notizie, lingua, cultura, tradizioni, video), sono pubblicati studi, articoli o altro, per esempio video, di studiosi o appassionati che collaborano, come volontari, utilizzando l’algherese o qualsiasi altra varietà della lingua catalana.





Inoltre, trovano spazio notizie dei Paesi Catalani, soprattutto quelle pubblicate dal sito internet di Òmnium Cultural.

I responsabili del progetto Revista de l’Alguer sono Stefano Campus, Presidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, e Carla Valentino, Vicepresidente e responsabile linguistica dell’associazione e del progetto.







Chi volesse collaborare o volesse ulteriori informazioni può scrivere a alguer@omnium.cat o a omnium.alguer@gmail.com



La Revista de l’Alguer è totalmente gratuita.