Seminario dell'Università di Sassariu

Continua "La città in-attesa", un ciclo di seminari e dialoghi on line, a cura dell'Università di Sassari, con studiosi e studiose di diverse discipline, per provare a disegnare i luoghi che abiteremo e in cui dovremo imparare a convivere con chi è "altro" da noi, con i virus, i rischi, alcune paure.







L'appuntamento di martedì 19 maggio, dalle 11.15 alle 13.00, è con Tiziana Villani, filosofa e saggista, docente di Estetica all'Università Paris VIII e alla Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano.



Ha fondato e dirige le riviste della collana Millepiani e la casa editrice Eterotopia France e collabora con numerose riviste italiane e straniere.



Tra le sue pubblicazioni: Athena Cyborg.



Per una geografia dell'espressione: corpo, territorio, metropoli (1995); Il tempo della trasformazione (2006); Ecologia Politica (2013); Psycogeographies urbaines. Corps, territoires et techologies (2014); Corpi mutanti. Tecnologie della selezione umana e del vivente (2018).







L'evento è aperto al pubblico al link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGFkYTVhZjQtYzY2YS00ZDJlLWE0MzUtOTU5Yjg3MTEwNWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2222a71226-3ad2-4e92-9bf8-d7d3540412b1%22%2c%22Oid%22%3a%223dae465c-443e-4799-ba4c-2c23483f88e7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d