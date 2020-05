Per gli under 14 le cinepillole della Società Umanitaria

I C.S.C. di Alghero, Cagliari e Carbonia lanciano Gira che ti riGira, un contest cinematografico rivolto agli under-14 che amano il cinema o che vorrebbero raccontare una storia usando le immagini in movimento.



La consegna è molto semplice: realizzare e inviare entro il 15 giugno un cortometraggio di massimo 5 minuti, a tema libero, con gli strumenti, gli scenari e i personaggi che gli aspiranti autori e autrici hanno a disposizione.







Tra questi, la mini-guida di 7 cinepillole, realizzata per l’occasione dai filmmaker Francesco Valvo e Alberta Raccis, che con un linguaggio immediato e uno stile fresco fornisce preziosi consigli su come girare un film.







Le clip sono facilmente reperibili sulle pagine Facebook dei tre Centri e sul canale Vimeo “CSC Umanitaria Sardegna”.



Al termine del concorso tutti i lavori selezionati saranno caricati sullo stesso canale Vimeo e una giuria formata dagli operatori sardi della Società Umanitaria sceglierà i tre corti che avranno interpretato con più originalità e creatività i consigli degli esperti.







Questi saranno proiettati pubblicamente in occasione di una speciale serata in uno dei Centri (o in alternativa in un live-online).



Ai/le vincitori/trici saranno consegnati ricchi premi in libri, DVD e carnet di ingressi omaggio nel proprio cinema preferito… quando sarà di nuovo possibile andare al cinema!







Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, scadenze e premi è possibile consultare l’evento facebook “Gira che ti riGira. Contest cinematografico” e contattare l’organizzazione all’indirizzo giracheritirigiracontest@gmail.com