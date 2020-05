Tutta l'ironia sassarese nell'ultimo Paghendi di Vlade e Kabaddu

Traendo ispirazione da un video e da un personaggio storico della storia popolare di Sassari, la città dei Rigantanti, è nato Paghendi secondo estratto da 35 (in sassarese Trentazincu) del duo composto da Vlade e Kabaddu, e prodotto come il precedente La Musica Di Mr. Nobody dal super producer Antonio Solinas, in arte Mr.Nobody.







Il pezzo affronta con amara ironia una situazione di disagio economico costante, di emergenza continua che viene affrontata un po’ con il sorriso e un po’ con la consapevolezza di vivere sempre sul flessibile filo dell’instabilità monetaria, di un mondo del lavoro dove bisogna reinventarsi senza sosta e dove aumentano le disuguaglianze e le disparità, dove bisogna sempre pagare.







Paghendi, che tradotto in italiano diventa Pagando, regala un sorriso ai sassaresi che conoscono sia i protagonisti presenti negli skit del pezzo, sia a chi lotta con coraggio e con il sarcasmo tipico della zona arrangiandosi tra “bollette ed esattori, 730 e malumori” e dove alla fine si paga anche se si chiede aiuto.







Ma Paghendi è anche un modo per esorcizzare l’impossibile, per darsi forza e per sperare in un posto e in giorni migliori. Uscito paradossalmente il primo maggio 2020 è disponibile gratis (è non Paghendi) in freedownload sul canale YouTube dei Rigantanti e sulle principali piattaforme on line.







Download link https://bit.ly/3fdqASj