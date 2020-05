Per il centenario la Canepa rinnova il logo: concorso per gli allievi della Sironi

L’Associazione Corale “Luigi Canepa” di Sassari guarda al futuro e lancia un doppio concorso in vista del centenario dalla fondazione che cadrà nel luglio 2021.







In occasione dell’anniversario, la Canepa promuove un contest in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari per la realizzazione di due loghi: uno apposito per il centenario, l’altro che verrà usato come simbolo ufficiale dell’associazione nella comunicazione istituzionale e nei materiali divulgativi e promozionali.







Il concorso, riservato agli allievi del “Sironi”, rientra nelle attività previste da un protocollo d’intesa siglato l’anno scorso tra i due enti. «Anche se l’attività corale ha subito un brusco rallentamento legato all’emergenza Coronavirus - spiega il presidente della “Canepa”, Federico Tolu - occorre guardare avanti e farsi trovare pronti per ripartire non appena ci saranno le condizioni.







In questo momento dobbiamo ancora di più unire le nostre forze e l’intesa tra la Corale e l’Accademia è un’ottima occasione per dare la possibilità agli studenti di dare spazio alla loro creatività, ridando slancio anche alla loro attività formativa».







«L’Accademia Sironi, nonostante lo stop forzato delle attività in presenza, non ha mai smesso di erogare la didattica, seppur nella modalità a distanza – sostiene il direttore Antonio Bisaccia –, ecco perché questa occasione consente agli allievi di interpretare il tema con la loro proverbiale preparazione».







I partecipanti, singoli o in gruppo, dovranno compilare un modulo scaricabile dal sito coralecanepa.it e inviarlo via mail all’Associazione insieme ai loro elaborati.







Al vincitore andrà un premio di 400 euro. La scadenza per l’iscrizione al concorso è fissata per il 24 maggio.



Tutti i materiali pervenuti saranno esposti in una mostra permanente nei locali della “Canepa” in via Sant’Anna a Sassari.







Il bando di gara è pubblicato sul sito www.coralecanepa.it.